كوردستان تفتح باب التقديم على الماجستير والدكتوراه بالتعاون مع كوريا الجنوبية

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في إقليم كوردستان فتح باب التقديم لدراسة الماجستير والدكتوراه للطلاب والأساتذة والإداريين، مع تحديد يوم 20 من الشهر الحالي كآخر موعد للإعلان عن الشروط المطلوبة.

وبحسب توجيهات حكومة إقليم كوردستان والشركة الوطنية للنفط الكورية الجنوبية، ستتاح فرص الدراسة في ستة تخصصات؛ ثلاثة منها لدراسة الماجستير في مجالات السياسة العامة، الإدارة والتنمية، والبيانات المتعلقة بالسياسات العامة، وثلاثة أخرى للدكتوراه في مجالات السياسة العامة، سياسة التشغيل، والإدارة.

وأكد عباس أكرم، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لموقع “كوردستان 24” أن لكل جامعة متطلبات وميزات خاصة بها، إلى جانب الشروط العامة التي حددتها الوزارة، مثل ضرورة حصول المتقدم لدراسة الماجستير على شهادة البكالوريوس، والمتقدم للدكتوراه على شهادة الماجستير.

وأضاف أكرم أنه في حال كان المتقدم من الكادر التدريسي أو الإداري، فيجب أن يكون قد مضى على حصوله على آخر شهادة مدة لا تقل عن عامين، مع ضرورة الحصول على موافقة من مؤسسته بعدم وجود أي مانع من التحاقه بالدراسة.

وأوضح أن التقديم سيكون عبر الإنترنت ويتطلب موافقة مجلس الوزراء، مشيرًا إلى أن هذه الفرص التعليمية متاحة منذ عدة سنوات في إطار دعم التعليم العالي والبحث العلمي.

من جانبه، قال عبد الله عمر، مدير علاقات الجامعات التقنية في أربيل، إن هذه المبادرة تأتي ضمن جهود الوزارة لفتح آفاق دراسية جديدة، لافتًا إلى وجود فرص مستمرة للدراسة في دول أخرى مثل روسيا وتركيا والمجر، ما يعزز من إمكانيات الإداريين والكوادر العلمية والثقافية في كوردستان.

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