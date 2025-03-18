“روَناكي”.. مشروع كهرباء يفجر جدلاً بإقليم كوردستان والوزارة ترد: الأسعار قيد الدراسة

أثار مشروع “روَناكي” الخاص بتزويد مناطق إقليم كوردستان بالكهرباء على مدار 24 ساعة جدلًا واسعًا، حيث أبدى تحالف منظمات المجتمع المدني في السليمانية تحفظاته بشأن التسعيرة المقترحة، معتبرًا أنها قد تشكل عبئًا كبيرًا على المواطنين في المقابل، أكدت وزارة الكهرباء في الإقليم أن الأسعار لم تُحدد رسميًا بعد، وأنها ستُعرض على مجلس الوزراء للموافقة عليها بعد دراستها بشكل شامل.

وقال المتحدث باسم تحالف منظمات المجتمع المدني، دلشاد بابان، في مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إن “المشروع يُعد خطوة حيوية ومهمة توفر راحة للمواطنين”، محذراً من أن التسعيرة المقترحة قد تؤدي إلى إرهاق كاهل المستهلكين، وأن رفع سعر وحدة الكهرباء من 18 دينارًا إلى 156 دينارًا يعد زيادة كبيرة جدًا.

وأضاف بابان، أن “المشروع، بصيغته الحالية، قد يخدم الفئات الميسورة فقط، في حين أن الهدف المعلن من قبل الحكومة هو تقديم خدمة عامة لجميع المواطنين”، مطالباً حكومة إقليم كوردستان بـ”إعادة مراجعة الأسعار بحيث تتناسب مع دخل الفرد ومستوى المعيشة، مع مراعاة التأخير المحتمل في توزيع الرواتب، مما قد يعوق قدرة المواطنين على دفع الفواتير.

كما دعا المتحدث باسم تحالف منظمات المجتمع المدني، الناشطين والمنظمات المدنية إلى “التصدي للمشروع إذا استمر بالأسعار الحالية، ملوحًا بإجراءات قانونية ومدنية لوقفه إذا لم تتم الاستجابة للمطالب”.

رد الكهرباء

من جهته، أكد فارس ميرخان، المدير العام لإنتاج الطاقة في وزارة الكهرباء بحكومة إقليم كوردستان، أن تحديد أسعار الكهرباء يتطلب موافقة رسمية من الوزارة والجهات الحكومية المختصة.

وأوضح ميرخان، في بيان، أن الأسعار لا تزال قيد الدراسة، مشددًا على أنها ستُعرض على المجلس الوزاري للموافقة عليها قبل تنفيذها.

وأشار إلى أن مشروع “روَناكي”، الذي بدأ تنفيذه العام الماضي، يهدف إلى إنشاء محطات كهربائية جديدة في هولير، السليمانية، ودهوك، مع خطة لتوصيل الكهرباء لكل مناطق الإقليم بحلول عام 2026.

وبينما يعتبر مشروع “روَناكي” خطوة طموحة لتحقيق استقلالية الطاقة في إقليم كوردستان، يبقى ملف التسعيرة محور نقاش بين الجهات المعنية والمواطنين، ومن المتوقع أن يتم حسم الجدل خلال الفترة المقبلة مع صدور القرار الرسمي بشأن الأسعار، وسط مطالبات بتوازن بين جودة الخدمة وقدرة المواطنين على تحمل تكاليفها.

ويعاني إقليم كوردستان منذ سنوات من أزمة في الطاقة الكهربائية، حيث يعتمد المواطنون على مولدات أهلية لتعويض نقص الكهرباء الحكومية، وتُعد مشروعات مثل “روَناكي” جزءًا من خطة الإقليم لتحسين البنية التحتية للطاقة، وتقليل الاعتماد على مصادر الكهرباء غير المستقرة، مع السعي لتوفير كهرباء دائمة وبأسعار معقولة.

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