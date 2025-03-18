“جنرال إنيرجي”: إنتاج أكثر من 19 ألف برميل نفطي يومياً في إقليم كوردستان خلال 2024

أعلنت شركة جنرال إنيرجي أنها تعمل مع الأطراف المعنية لاستئناف تصدير نفط إقليم كوردستان عبر الأنابيب، مشيرة إلى أن متوسط إنتاجها اليوميي بلغ أكثر من 19 ألف برميل العام الماضي.

وأصدرت جنرال إنيرجي، اليوم (الثلاثاء)، تقريرها السنوي لعام 2024، مؤكدة فيه على ضرورة اعتراف الحكومة العراقية بعقودها مع إقليم كوردستان وحمايتها، فضلاً عن تسديد مستحقاتها المالية السابقة.

وأوضحت جنرال إنيرجي أنها تتوقع أن تعوض الإيرادات التي ستحققها من إنتاج النفط في حقل طاوكي خلال عام 2025، عن نفقاتها.

وذكرت الشركة أن متوسط إنتاجها اليومي بلغ 19 ألفًا و650 برميلًا في عام 2024، وهو ما يمثل ارتفاعاً بنسبة 58% مقارنة بالعام السابق.

وأشارت جنرال إنيرجي إلى أنها باعت كامل إنتاجها في عام 2024 في السوق المحلية بسعر 35 دولاراً للبرميل الواحد، في حين أنه خلال الربع الأول من عام 2023، عندما كان التصدير مستمراً، تم بيع البرميل الواحد بسعر 47 دولاراً.

وبحسب تقرير الشركة، بلغ إجمالي إيراداتها في عام 2024 نحو 74.7 مليون دولار، مقارنة بـ 78.4 مليون دولار في عام 2023.

وبلغت تكاليف إنتاج النفط 17.6 مليون دولار في عام 2024، مقابل 18 مليون دولار في عام 2023.

وأكدت جنرال إنيرجي أنها تتطلع إلى خطة لاستعادة الديون المستحقة لها على حكومة إقليم كوردستان.

وذكرت الشركة أن حكومة إقليم كوردستان مدينة لها بمبلغ 107 ملايين دولار مقابل إنتاج النفط في عام 2023. وفي الوقت نفسه، فإن الشركة مدينة لحكومة إقليم كوردستان بمبلغ 50 مليون دولار، وتتطلع إلى تسوية حساباتها مع الإقليم.

وتعمل شركة جنرال إنيرجي في حقلي طاوكي وبيشابور بالشراكة مع شركة “دي إن أو” النرويجية لإنتاج النفط.

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