الرئيس بارزاني يستقبل السفير الفرنسي لدى العراق

استقبل الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، اليوم الاثنين 17 آذار/ مارس 2025، في منتجع صلاح الدين القريب من أربيل، السفير الفرنسي في العراق باتريك دوريل.

وخلال اللقاء، الذي حضره القنصل العام الفرنسي في أربيل يان بريم، تمت مناقشة الأوضاع العامة في العراق، وآخر المستجدات السياسية والأمنية في المنطقة، بالإضافة إلى عملية السلام في تركيا، وزيارة مظلوم عبدي ووفد حزب المساواة وديمقراطية الشعوب DEM Party للرئيس بارزاني. وجدد الرئيس بارزاني دعمه لعملية الحل السلمي في تركيا.

في جانب آخر من اللقاء، جرى التطرق إلى خطوات تشكيل الكابينة الحكومية العاشرة في إقليم كوردستان، والانتخابات المقبلة لمجلس النواب العراقي، والعملية السياسية في العراق، كما تم التأكيد على تعزيز العلاقات والصداقة التاريخية بين الشعبين الكوردستاني والفرنسي.

تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية