ترمب يتوعّد ايران: أي اطلاقة من الحوثيين سنعتبرها منكم وستواجهون عواقب وخيمة

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، إن “أي هجوم آخر أو رد من الحوثيين سيقابل بقوة كبيرة”، محملاً ايران بعواقب وخيمة بحال شن الحوثيون هجوماً.

وذكر ترمب، في تغريدة على حسابه في منصة تروث سوشيال، اليوم الاثنين (17 آذار 2025): “لا ينبغي لأحد أن ينخدع. إن مئات الهجمات التي يشنها الحوثيون، رجال العصابات والبلطجية الأشرار المتمركزون في اليمن، والذين يكرههم الشعب اليمني، كلها تنبع من إيران وهي من صنعها”.

وأضاف أن “أي هجوم أو رد فعل آخر من قبل الحوثيين سيقابل بقوة كبيرة، وليس هناك ما يضمن أن تتوقف هذه القوة عند هذا الحد”.

دونالد ترمب، أردف: “لقد لعبت إيران دور الضحية البريئة للإرهابيين المارقين الذين فقدوا السيطرة عليهم، لكنهم لم يفقدوا السيطرة. إنهم يمليون كل خطوة، ويمنحونهم الأسلحة، ويزودونهم بالأموال والمعدات العسكرية المتطورة للغاية، وحتى ما يسمى المعلومات الاستخباراتية”.

وأوضح الرئيس الأميركي أنه “سيتم النظر إلى كل رصاصة أطلقها الحوثيون، من الآن فصاعداً، على أنها رصاصة أطلقت من أسلحة وقيادة إيران، وستتحمل إيران المسؤولية، وستعاني من العواقب، وستكون هذه العواقب وخيمة”.

شهدت الساحة اليمنية تصعيداً عسكرياً غير مسبوق عقب الضربات الجوية التي شنتها الولايات المتحدة الأميركية ضد مواقع الحوثيين في عدة محافظات يمنية.

وارتفعت حصيلة الغارات الأميركية ضد الحوثيين في اليمن إلى 53 قتيلاً، بحسب حصيلة جديدة ونهائية أعلنتها وزارة الصحة التابعة للجماعة الأحد.

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