أربيل.. وضع حجر الأساس لمشروع جديد في قطاع 8 بمنطقة حساروك

بتوجيه من رئيس الوزراء مسرور بارزاني، تم وضع حجر الأساس، اليوم الاثنين، لمشروع جديد في قطاع 8 بمنطقة حساروك بالعاصمة أربيل.

وقد انطلقت مراسم إطلاق المشروع بحضور وزير البلديات والسياحة في حكومة إقليم كوردستان ساسان عوني، ومحافظ أربيل أوميد خوشناو، ورئيس بلدية أربيل كارزان عبد الهادي، إلى جانب الشركة المنفذة ومهندسي المشروع، حيث سيتم تنفيذ أعمال ترابية لجزء من الطرق الداخلية في المنطقة A من القطاع الثامن، بكلفة تصل الى 688,875,000 دينار، ومن المتوقع أن يسهم في تحسين مستوى خدمات إنشاء الطرق في المنطقة.

كما وأكد كل من وزير البلديات والسياحة ومحافظ أربيل، خلال لقائهما مع المهندسين المشرفين على المشروع، على أهمية توفير الدعم الكامل والتسهيلات اللازمة لضمان إنجاز المشروع.

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