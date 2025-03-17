السوداني لوزير الطاقة التركي: جهود كبيرة لاستئناف تصدير نفط إقليم كوردستان

أكد رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، أن الحكومة تبذل “جهوداً كبيرة” لغرض استئناف تصدير النفط من إقليم كوردستان، مبيناً أنّ “المفاوضات مستمرة” مع شركات النفط الأجنبية المتعاقدة مع الإقليم لـ “حسم بعض المشاكل الفنية لاستئناف التصدير”.

جاء ذلك خلال استقباله وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، ألب أرسلان بيرقدار، بحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، صباح اليوم الاثنين (17 آذار 2025).

وشدد رئيس الوزراء خلال اللقاء على “حرص الحكومة على تعزيز التعاون المشترك مع الشركات التركية في مختلف القطاعات”، إلى جانب التعاون في مجال الطاقة، الذي تعمل الحكومة على تنويع مصادره، ومنها زيادة توريد الكهرباء عبر الربط البيني المشترك، وكذلك ما يتعلق بمشروع طريق التنمية الاستراتيجي.

كما أكد على توثيق التعاون في مجال المياه، بما يضمن واردات مائية منتظمة للعراق.

تصدير نفط البصرة عبر ميناء جيهان

من جانبه، عبّر بيرقدار عن رغبة بلاده في المزيد من التعاون مع العراق في مختلف المجالات، ومنها مشاريع المصافي والصناعات البتروكيماوية.

وأكد أهمية “تصدير النفط من البصرة عبر ميناء جيهان التركي”، مشيراً إلى مشروع طريق التنمية وما يتضمنه من فرص استثمارية واعدة.

وطرح وزير النفط العراقي حيّان عبد الغني خلال ترأسه اجتماعاً لمناقشة أعمال اللجنة العراقية – التركية المشتركة، في (6 آذار 2025)، احتمالية زيادة الصادرات عبر ميناء جيهان التركي من نفط البصرة.

توقف تصدير نفط إقليم كوردستان وكركوك عبر تركيا منذ (23 آذار 2023)، وذلك عقب قرار صادر عن محكمة تحكيم دولية في باريس.

مساء أمس، بحث رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، ووزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، “إزالة جميع العقبات والعراقيل التي تعترض تصدير نفط إقليم كوردستان عبر ميناء جيهان في أقرب وقت ممكن”.

وكان رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، قد تلقى في (9 آذار 2025) اتصالاً هاتفياً من مستشار الأمن القومي الأميركي، مايكل والتز، تطرق إلى عقود الشركات النفطية العاملة في إقليم كوردستان.

وحث والتز، خلال الاتصال، الحكومة العراقية على التعاون مع حكومة إقليم كوردستان لـ “حل النزاعات المتعلقة بالعقود وسداد المتأخرات المستحقة لشركات الطاقة الأميركية”، وفق منشور على حسابه في منصة “إكس”.

بعد يوم من ذلك، أعربت رابطة صناعة النفط في كوردستان (APIKUR)، في تصريح لشبكة رووداو الإعلامية، عن تقديرها لتصريحات رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، ومستشار الأمن القومي الأميركي، مايك والتز، التي أكدت أهمية استئناف صادرات النفط عبر خط أنابيب العراق – تركيا، واستعدادها لـ “استئناف التصدير فور التوصل إلى اتفاقيات جديدة بشأن المبيعات وآليات التحميل”.

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