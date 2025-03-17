لتسديد ديون المحامين.. عائلة ايرلندية تبيع منزلها للافراج عن والدها من سجون العراق

كشفت وسائل اعلام ايرلندية، ان عائلة المهندس الأسترالي المسجون في العراق، ستقوم ببيع منزلها بسبب الفواتير الناجمة عن الدعاوى القضائية وتوكيل المحامين التي تحاول من خلالها الافراج عن السجين روبرت بيثر الذي يقضي محكوميته في العراق منذ 2021.



روبرت بيثر، وهو مواطن أسترالي تم اعتقاله في بغداد في نيسان 2021 وأدين لاحقًا بتهمة الاحتيال، حيث كان عضوا في احدى الشركات المتعاقدة مع البنك المركزي العراقي لانشاء البناية الجديدة للبنك المركزي، لكن تم اعتقاله وزميله مهندس مصري بتهمة الاحتيال وسرقة الأموال.

ويقول ابنه فلين بيثر، إنه “صراع مستمر بالنسبة لوالدتي وهي تحاول أن تحافظ على تماسك الأسرة، إنها تحاول أن تحافظ على رباطة جأشها قدر استطاعتها، وهي ليست في صحة جيدة على الإطلاق”.

وأضاف أن “الأمر أشبه بمشكلة داوود وجالوت، حيث حاولنا حلّها بمفردنا، تكبّدنا 120 ألف يورو من نفقاتنا القانونية، ولجأنا إلى المحاكم ثلاث أو أربع مرات حتى الآن”.

وكان روبرت بيثر (50 عاما)، وهو مهندس ميكانيكي، قد عمل في الشرق الأوسط لمدة عقد تقريبا قبل أن يتولى مهمة إعادة بناء ضخمة للبنك المركزي العراقي في العاصمة بغداد في عام 2015، ومع اقتراب المشروع من نهايته، نشأ نزاع بين البنك والشركة التي كان يعمل بها بيثر، ونتيجة لهذا النزاع، تم سجن بيثر وزميله خالد رضوان، وهو مهندس مصري، بعد أن اتهم البنك الرجلين بسرقة أموال من المشروع.

تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية