مارس 16, 2025

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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(بالفيديو والصور) اجتماع مسرور بارزاني وبافل طالباني في منتجع صلاح الدين

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فى :أخبار عــامة
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(بالفيديو والصور) اجتماع مسرور بارزاني وبافل طالباني في منتجع صلاح الدين

اجتمع رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأحد 16 مارس / آذار 2025 مع رئيس حزب الاتحاد الوطني الكوردستاني بافل طالباني، في منتجع صلاح الدين القريب من أربيل.

هذا وكان المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان، بيشوا هوراماني صرّح أامس السبت، أن رئيس الوزراء مسرور بارزاني، ورئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني بافل طالباني، سيعقدان اجتماعاً غداً الأحد.

وأشار هوراماني إلى أن الاجتماع سيتناول مناقشة تشكيل الحكومة الجديدة والوضع السياسي في إقليم كوردستان، بالإضافة إلى الاستعداد للمتغيرات والتطورات وكيفية تعامل إقليم كوردستان معها.

https://www.facebook.com/watch/?ref=embed_video&v=1050708823582324

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