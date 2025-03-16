توثيق أكثر من 220 مقبرة جماعية ارتكبها حزب البعث وداعش في العراق

أعلنت مديرية المقابر الجماعية في مؤسسة الشهداء، عن تسجيل أكثر من 220 مقبرة جماعية في العراق ارتُكبت في زمن حزب البعث وتنظيم داعش.

وقال مدير عام المقابر، ضياء كريم، إن “عدد المواقع الكلي قبل وبعد عام 2003 بلغ 221 موقعاً بواقع 96 موقعاً لنظام البعث و125 موقعاً من لداعش”.

وأضاف أن العدد الكلي للمواقع المفتوحة “بلغ 134 موقعاً، بواقع 80 موقعاً لنظام البعث و54 موقعاً لداعش، فيما بلغ العدد الكلي للمواقع غير المفتوحة 87 موقعاً بواقع 16 موقعاً لنظام البعث و71 موقعاً لداعش”.

وأشار كريم، إلى وجود نوعين من المقابر الجماعية، الأولى خاصة بجرائم حزب البعث، أبرزها موجودة في بادية السماوة وتضم رفات أعداد كبيرة من الضحايا معظمهم نساء وأطفال.

وقال: العدد الكلي للمقابر المفتوحة بلغ 300 قبر، بواقع 160 مقبرة للبعث و140 لداعش، فيما بلغ العدد الكلي للرفات المرفوعة 7709 رفات، بواقع 4451 رفاتاً لنظام البعث و3258 رفاتاً لداعش.

منوهاً إلى أن “المواقع غير المفتوحة قبل 2014 بلغت 10 مواقع، أما بعد العام 2014 فبلغ عدد المواقع غير المفتوحة 61 موقعاً”، وفق ما نقلته وكالة (واع).

وأوضح كريم أن دائرة حماية المقابر الجماعية ماضية بإنشاء سجل موحد للمفقودين، لمعرفة أعداد الضحايا في العراق وعلى مدى السنوات التي سبقت 2003 وما بعد 2003.

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