أكثر من ألف فندق ومطعم تفتح أبوابها لاستقبال السياح في نوروز

يوجد في مراكز محافظات أربيل والسليمانية ودهوك 1140 مطعماً وفندقاً، ويقول مسؤولو هذه المرافق السياحية إنهم اتخذوا كامل استعداداتهم لاستقبال السياح في نوروز.

سيشهد إقليم كوردستان مراسم متنوعة للاحتفال بعيد نوروز الذي يتجه فيه سنوياً الآلاف من السياح إلى إقليم كوردستان، ويقول مسؤولو جمعية المطاعم والفنادق إنه بسبب كون نوروز في شهر رمضان وليست هناك عطلة نوروز في وسط وجنوب العراق، فإنهم لا يتوقعون قدوم الكثير من السياح.

نائب رئيس فرع أربيل لجمعية المطاعم والفنادق، شكور عزيز، أعلن اليوم لشبكة رووداو الإعلامية بأن “اجتماعاً عقد اليوم استعداداً لاستقبال السياح في نوروز، وستكون الفنادق مفتوحة في وجه السياح خلال أيام العطلة”.

وتشير إحصائيات جمعية المطاعم والفنادق إلى أن هناك 445 فندقاً وموتيلاً في محافظة أربيل إلى جانب 47 قرية سياحية.

وأضاف شكور عزيز: “نستعد لاستقبال عدد كبير من السياح، لكن بسبب شهر رمضان وقرب موعد الامتحانات لا يبدو أن الكثير من السياح سيقصدون إقليم كوردستان”.

فنادق السليمانية: سنوقد شعلة نوروز وننظم مهرجانات

رئيس فرع السليمانية لجمعية المطاعم والفنادق، محمود توفيق، صرح اليوم لشبكة رووداو الإعلامية بأن “استعدادات جيدة اتخذت لاستقبال السياح في السليمانية وسيتم إيقاد شعلة نوروز في مراسم واسعة إلى جانب مهرجان خاص”.

يوجد في السليمانية 380 فندقاً سياحياً و50 فندقاً شعبياً.

وأضاف محمود توفيق: “تم حجز قسم من الفنادق والمواقع السياحية مسبقاً للمجاميع السياحية التي نتوقع قدومها إلى السليمانية في نوروز”.

فنادق دهوك: لم تطلب أي مجموعة سياحية حجزاً مسبقاً

رئيس فرع دهوك لجمعية المطاعم والفنادق، إحسان عيسى، قال لرووداو: “لغياب عطلة نوروز في العراق ومع شهر رمضان، لم تقدم أي مجموعة سياحية حتى اليوم طلب حجز مسبق”.

ويوجد في محافظة دهوك 210 فنادق وموتيلات وقرى سياحية.

وأضاف إحسان عيسى: “ستكون الفنادق والمطاعم مفتوحة في وجه السياح، وإن كان بعضها مغلقاً بسبب رمضان فستفتح أبوابها استعداداً لنوروز والعيد”.

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