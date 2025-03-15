حكومة اقليم كوردستان تصدر بياناً بشأن عطلة ذكرى قصف حلبجة

أعلنت حكومة اقليم كوردستان، أنه على الرغم من أن الحكومة العراقية أعلنت يوم غد الموافق 16 آذار عطلة رسمية بمناسبة الذكرى السنوية لقصف حلبجة بالأسلحة الكيمياوية، إلا أن حكومة إقليم كوردستان ذكرت أن عطلة الحكومة العراقية لا تشمل إقليم كوردستان.

وجاء في بيان لحكومة اقليم كوردستان اليوم السبت (15 اذار 2025): “حددت حكومة إقليم كوردستان المناسبات والذكريات والأيام التي تعتبر عطلة رسمية في التقويم الرسمي للحكومة، وفي الوقت الحالي ستبقى المناسبات والذكريات والعطلات كما هي، ولن يتم إجراء أي تغييرات على هذا التقويم حتى يقوم برلمان كوردستان بمراجعته وفقاً لسلطاته ويتخذ قراراً جديداً بشأنه”.

وفقاً لقانون العطلات الرسمية في العراق، سيكون يوم 16 آذار من هذا العام عطلة رسمية في ذكرى قصف حلبجة بالأسلحة الكيمياوية.

بحسب قانون العطلات الرسمية في العراق الذي تم إقراره في البرلمان العراقي في منتصف العام الماضي، فإن يوم 16 آذار “ذكرى جرائم البعث ضد الشعب العراقي في حلبجة والأنفال والمقابر الجماعية والانتفاضة الشعبانية واغتيال العلماء والأحزاب” سيكون عطلة رسمية في جميع أنحاء العراق.

وقال آزاد توفيق، محافظ حلبجة السابق، لشبكة رووداو الإعلامية في 9 من الشهر الجاري: “سيتم تطبيق القرار في إقليم كوردستان أيضاً وسيكون يوم 16 آذار عطلة”.

يذكر أنه في 22 ايار 2024 أقر البرلمان العراقي قانون العطلات الرسمية في العراق.

ووفقاً للقانون، ستكون هناك 16 يوماً عطلة رسمية لـ 11 مناسبة.

في 16 آذار 1988، قصف النظام العراقي السابق مدينة حلبجة بالأسلحة الكيمياوية، وأسفرت هذه الجريمة عن مقتل حوالي 5 آلاف شخص وإصابة الآلاف.

حلبجة هي المحافظة الرابعة في إقليم كوردستان، ولكن حتى اليوم، لم يتم استكمال الإجراءات القانونية والإدارية لتحويلها إلى محافظة من قبل الحكومة العراقية.

يبلغ عدد سكان حلبجة حوالي 120 ألف نسمة، وتتكون المحافظة من قضاءين وثلاث نواحي، وهي: قضاء مركز حلبجة وقضاء خورمال، ونواحي بيارة وبمو وسيروان.

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