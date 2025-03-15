العراق يواجه مخاطرة كبيرة.. واشنطن قد تتخذ قرارات مفاجئة

اكدت اللجنة المالية النيابية، اليوم السبت، ان الاقتصاد العراقي اصبح عرضة لمناكفات سياسية، مشيرة الى ان السياسة الامريكية غير واضحة وممكن ان تتخذ قرارات مفاجئة للضغط على العراق بعدم التعامل مع ايران.

وقال عضو اللجنة مصطفى الكرعاوي لـ السومرية نيوز ان “الوضع الاقتصادي للبلد غير مستقر ويتاثر بشكل مباشر لاضطرابات الخارجية باعتباره يعتمد بنسبة 90% على الايرادات النفطية والتي هي معتمدة على الاسواق العالمية وكذلك تواجد الدولار بالبنك الفيدرالي ومتابعته ومنعه من الوصول الى ايران “.

وأضاف ان “منع الدولار من الوصول الى ايران يتعارض مع العلاقات التجارية العراقية حيث ان العراق لديه التزامات بخصوص استيراد الغاز الايراني والدولار وايرادات النفط هي في البنك الفيدرالي”، لافتا الى ان “الاقتصاد العراقي اصبح عرضة لمناكفات سياسية هو يفترض ان يكون خارج هذه المشاكل”.

وتابع ان “الحكومة تعمل على اقتصادية حقيقية بتوفير بدائل للنفط وايجاد حلول للإيرادات غير النفطية حتى لا يكون هناك تأثير المباشر على المواطن العراقي وبالتالي يكون الاقتصاد العراقي مرهون للاقتصادات الخارجية”، موضحا ان “العقوبات مستمرة على المصارف الاهلية التي تتعامل بالمنصة وغيرها والدولار وبالتالي ممكن ان يضيق الخناق على العراق فيما لو لم يلتزم بالاتفاقات الاقتصادية او الاتفاقات السياسية”.

وبين ان “هذه مخاطرة كبيرة على اعتبار ان السياسة الامريكية غير واضحة وممكن ان تتخذ قرارات مفاجئة للضغط على العراق بعدم التعامل مع ايران وهذا مشكلة حقيقة قد يتعرض لها العراق باي لحظة”، معربا عن امله “ان تكون هناك حلول حقيقية ومفاوضات على مستوى عالي من اجل ابعاد المواطن عن كل مشكلة اقتصادية تحدث”.

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