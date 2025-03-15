ألمانيا تفاوض دمشق لإعادة 974 ألف لاجئ سوري غالبيتهم من السنة

كشفت صحيفة ‹بيلد› الألمانية أن وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر تجري مفاوضات مع الرئيس السوري أحمد الشرع حول إمكانية إعادة مئات الآلاف من اللاجئين السوريين من ألمانيا إلى سوريا.

وزارة الداخلية الألمانية أكدت التواصل مع الحكومة السورية الانتقالية لبحث آليات إعادة اللاجئين.

وبحسب الصحيفة، تشمل المفاوضات 974,000 لاجئ سوري يعيشون حاليًا في ألمانيا، حيث الحكومة الألمانية تدرس السماح للاجئين برحلة استطلاعية إلى سوريا دون فقدان وضعهم القانوني.

ويتلقى 512,000 سوري مساعدات اجتماعية في ألمانيا بتكلفة سنوية تقدر بـ 4 مليارات يورو.

وتشير تقارير إلى أن المسؤولين في وزارة الداخلية الألمانية يعتقدون أن السوريين السنة قد يفقدون وضعهم القانوني في ألمانيا على المدى المتوسط، وذلك بسبب خلفية الرئيس الانتقالي أحمد الشرع السنية، مما يعني عدم وجود خطر عليهم في بلدهم.

ولم يتم الإعلان رسميًا عن خطة ترحيل محددة حتى الآن، لكن المفاوضات مستمرة، ومن المتوقع اتخاذ قرارات حاسمة في الأشهر القادمة، بحسب الصحيفة.

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