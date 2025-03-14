مجلس أمن إقليم كوردستان: رئيس الوزراء الاتحادي تجاهل دورنا الأساسي في استهداف نائب خليفة داعش

في بيانٍ توضيحي، أشار مجلس أمن إقليم كوردستان إلى أنه بعد سنوات من الملاحقة، وبالاعتماد على معلومات مجلس أمن إقليم كوردستان، وبتنسيق مع الحلفاء ولاحقًا مع القوات الاتحادية العراقية، تمّ القضاء على عبد الله مكي مصلح رفيعي، المعروف بأبي خديجة، نائب خليفة داعش ومسؤول التنظيم في العراق وسوريا، خلال عملية أمنية.

وأضاف البيان: «هذا الإنجاز يعكس التزامنا الثابت في مواجهة التهديدات الإرهابية في المنطقة».

كما أعرب مجلس الأمن عن أسفه لأن البيان الصادر عن رئيس الوزراء الاتحادي لم يشر بأي شكل إلى الدور المحوري لمجلس أمن إقليم كوردستان في العملية. واعتبر أن «تجاهل هذا الدور لا يخدم التعاون الضروري بين المؤسسات الأمنية في الإقليم والحكومة الاتحادية».

وأكد المجلس مجددًا أن أجهزته الأمنية لعبت دورًا حاسمًا في مواجهة التهديدات الإرهابية في هذه المنطقة، وستواصل تنفيذ مهامها بفاعلية. كما شدد على أنه «من الأفضل للحكومة الاتحادية تعزيز التنسيق والتعاون المشترك لضمان الأمن والاستقرار في عموم العراق».

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