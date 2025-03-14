حزب العمّال الكوردستاني يؤكد “استحالة” حلّه في الوقت الحالي

قال حزب العمّال الكوردستاني الذي دعا زعيمه التاريخي إلى إلقاء السلاح أنه “يستحيل” في الوقت الحالي عقد مؤتمر لإعلان حلّه، حسب ما صرح مسؤول رفيع المستوى في الحزب.

وأوضح جميل بايك، أحد قادة حزب العمال الكوردستاني لقناة ستيرك التلفزيونية الكوردية “كل يوم، تحلق طائرات استطلاع (تركية)،كل يوم يقصفون، كل يوم يهاجمون”.

مؤكدا أن “عقد مؤتمر في هذه الظروف مستحيل وخطير”، وفق ما نقلته وكالة فرانس برس.

لكن هذا المؤتمر سيعقد “إذا تم استيفاء الشروط” وفق ما نقلت عنه وكالة أنباء قريبة من الحزب.

ورد حزب العمّال الكوردستاني الذي تتحصن قيادته في جبالٍ داخل إقليم كوردستان، إيجابا في 1 آذار/مارس على دعوة زعيمه التاريخي عبد الله أوجلان المعتقل منذ 26 عاما، لحل الحركة ووضع حد لأربعين عاما من القتال ضد سلطات أنقرة أودت بحياة ما لا يقل عن 40 ألف شخص.

وأعلن الحزب الذي تصنفه أنقرة وحلفاؤها الغربية “منظمة إرهابية” وقف إطلاق النار بأثر فوري، لكنه يطالب بأن يترأس عبد الله أوجلان المعتقل في جزيرة قبالة إسطنبول، “شخصيا” المؤتمر الذي سيؤدي إلى حلّه.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن دعوة عبد الله أوجلان في إطار الحوار الذي أطلقته أنقرة خلال الخريف، “فرصة تاريخية” للأتراك والكورد الذين يمثلون وفق بعض التقديرات 20% من سكان تركيا البالغ عددهم 85 مليون نسمة.

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