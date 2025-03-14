الشيباني: على سوريا والعراق التعاون لرفض أي تدخل خارجي في شؤونهما الداخلية

أكد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، اليوم الجمعة، أن على سوريا والعراق التعاون لرفض أي تدخل خارجي في شؤونهما الداخلية.

ووصل وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، إلى العاصمة العراقية بغداد، اليوم الجمعة، في زيارة مفاجئة.

ونقلت وكالة ‹رويترز› عن مسؤولين حكوميين، أن الشيباني سيعقد لقاءات مع كبار المسؤولين العراقيين لمناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك وتعزيز التعاون بين البلدين.

واستقبل وزير الخارجية الاتحادي د. فؤاد حسين، نظيره السوري أسعد الشيباني، حيث عقدا مؤتمراً صحفياً مشتركاً في أعقاب اللقاء.

وقال وزير الخارجية د. فؤاد حسين: «الشعب السوري عانى مثلنا من سياسات حزب البعث وكان في نضال مستمر للتخلص من النظام الشمولي ونظام الفرد الواحد».

وأضاف: «نحترم علاقات حسن الجوار ولا نتدخل بشؤون الدول والتجربة العراقية قد تفيد السوريين في مواجهة التحديات الأمنية».

وثمن حسين «تشكيل لجنة التحقيق بشأن أحداث الساحل السوري ونتمنى أن تخرج بنتائج تخدم السلم والاستقرار»، وقال: «الاستقرار في سوريا يهمنا فهو يؤثر مباشرة على الوضع في العراق ونتمنى للحكومة السورية الجديدة التوفيق والنجاح».

وأشار إلى أن «العلاقات مع سوريا تاريخية وناقشنا تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين لتكون الفائدة مشتركة للشعبين الشقيقين».

ولفت إلى أن «العراق يؤيد اتفاق دمج قوات سوريا الديمقراطية ضمن مؤسسات الجمهورية العربية السورية ويتمنى ان ينعكس بالخير على سوريا».

من جانبه قال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني: «الحكومة السورية جادة بتعزيز روابط العلاقة مع العراق»، وأضاف: «سنتخذ خطوات حاسمة لتطوير العلاقات بين البلدين».

وأردف وزير الخارجية السوري: «مستعدون للتعاون مع العراق في محاربة داعش»، مؤكداً أن «الشراكة القوية مع العراق وسوريا ستسهم في بناء المنطقة».

وقال: «سوريا والعراق يجب أن يقفا معا لمنع أي تدخل في شؤونهما الداخلية»، مشدداً أن «على سوريا والعراق التعاون لرفض أي تدخل خارجي تملي علينا فيها قوى خارجية ما نفعله»،

واعتبر وزير الخارجية السوري، أن «الشراكة القوية مع العراق وسوريا ستسهم في بناء المنطقة»، وأضاف: «واثقون أن دمشق وبغداد ستخرجان من هذه المرحلة أقوى مما مضى».

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