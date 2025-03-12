مارس 13, 2025

  • search
Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

الرئيسيه
أخبار عــامة

مضمون الاتصال الهاتفي بين الرئيس بارزاني ومظلوم عبدي

التاريخ:
فى :أخبار عــامة
اترك تعليق
3 مشاهدات

مضمون الاتصال الهاتفي بين الرئيس بارزاني ومظلوم عبدي

خلال اتصال هاتفي، جرى اليوم الأربعاء، 12 آذار 2025، بين الرئيس مسعود بارزاني ومظلوم عبدي، القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية، تم بحث الأوضاع السياسية والتغيرات الأخيرة في سوريا.

وقدّم عبدي خلال الاتصال شرحاً للرئيس بارزاني عن تفاصيل ونتائج زيارته إلى دمشق والتفاهمات مع الحكومة السورية.

كما تم التأكيد خلال المكالمة على ضرورة دعم أي خطوة تساهم في تحقيق السلام والاستقرار في سوريا.

كما جرى التشديد على ضرورة أن يكون الموقف الكوردي موحداً في الخطوات المقبلة ضمن العملية السياسية في سوريا.

facebookShare on Facebook
Post Views: 87

تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Copyright © 2021 by Lalish Media Network .   Developed by Ayman qaidi