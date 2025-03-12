مضمون الاتصال الهاتفي بين الرئيس بارزاني ومظلوم عبدي

خلال اتصال هاتفي، جرى اليوم الأربعاء، 12 آذار 2025، بين الرئيس مسعود بارزاني ومظلوم عبدي، القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية، تم بحث الأوضاع السياسية والتغيرات الأخيرة في سوريا.

وقدّم عبدي خلال الاتصال شرحاً للرئيس بارزاني عن تفاصيل ونتائج زيارته إلى دمشق والتفاهمات مع الحكومة السورية.

كما تم التأكيد خلال المكالمة على ضرورة دعم أي خطوة تساهم في تحقيق السلام والاستقرار في سوريا.

كما جرى التشديد على ضرورة أن يكون الموقف الكوردي موحداً في الخطوات المقبلة ضمن العملية السياسية في سوريا.

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