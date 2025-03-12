إيقاد أول شعلة نوروز في ليجة بشمال كوردستان تحت شعار الحرية والديمقراطية

أُوقدت أول نار نوروز لهذا العام في بلدة ليجة بمحافظة ديار بكر شمال كوردستان (تركيا)، اليوم الأربعاء، إيذاناً بانطلاق الاحتفالات التي تحمل رمزية كبيرة للشعب الكوردي.

وجاءت مراسم إيقاد النار تحت شعاري “القيادة الحرة، المجتمع الديمقراطي” و”نوروز حر لمجتمع ديمقراطي”، بحضور عدد من المسؤولين البارزين وجمع غفير من الأهالي الذين ارتدوا الزي الكوردي التقليدي وشاركوا في رقصات الدبكة، مرددين هتافات “المرأة، الحياة، الحرية”.

وفي سياق متصل، شهدت ديار بكر أمس الثلاثاء 11 آذار (مارس) 2025، مراسم احتفالية قرأ خلالها تونجر باكرهان، الرئيس المشارك لحزب المساواة وديمقراطية الشعوب (دم بارتي)، رسالة نوروز، مؤكداً أهمية المرحلة الراهنة وضرورة إحياء نوروز بروح من التضامن والنضال.

وتحمل احتفالات نوروز هذا العام طابعاً خاصاً، إذ تتزامن مع دعوات متجددة للحرية والديمقراطية، في وقت تتصاعد فيه المطالب الكوردية لتحقيق المزيد من الحقوق السياسية والثقافية.

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