الانسحاب من العراق والإفراج عن أوجلان.. توقعات تركية للمرحلة المقبلة

توقع المحلل السياسي التركي، جوك أوغلو، يوم الأربعاء، أن تنسحب القوات التركية من الأراضي العراقية والسورية وكذلك الإفراج عن زعيم حزب العمال الكوردستاني عبدالله أوجلان في حال استقرت الأوضاع في المنطقة بعد تنفيذ الحزب دعوة زعيمه بإلقاء السلاح وحلّ نفسه.

وقال أوغلو، لوكالة شفق نيوز، إن “الحكومة التركية راضية عن أداء الكورد الأخير، حيث إن موقف حزب العمال في العراق وتركيا سوف يكون جيداً، وهذا يعد انتصاراً سياسياً للحكومة التركية كما يبدو، وسيكون من السهولة الانتقال إلى السلام خاصة وأن المنطقة تمر بظروف حساسة”.

وأضاف، أن “الحكومة التركية رحبت بمبادرة أوجلان، وفي حال استقرت الأوضاع في المنطقة، سوف تبدأ عمليات سحب قواتها من الأراضي العراقية والسورية قريباً، خاصة في ظل استمرار تنسيق أنقرة مع بغداد ودمشق سياسياً وعسكرياً واستخباراتياً، وقد تفضي القرارات إلى إطلاق سراح أوجلان من السجن إلى سجن داخل بيته”.

يذكر أن حزب العمال الكوردستاني، أعلن يوم السبت الأول من شهر آذار/مارس الجاري، وقفًا لإطلاق النار، استجابةً الى الدعوة التاريخية لزعيمه عبدالله أوجلان، التي حث فيها من سجنه في جزيرة إمرالي، حزبه على إلقاء السلاح وحلّ نفسه، وذلك بعد أكثر من 40 عاماً من القتال ضد الدولة التركية.

والاثنين الماضي، وقعت قوات سوريا الديمقراطية “قسد”، والرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع، اتفاقاً يقضي بدمج قواتها ضمن المؤسسات الرسمية.

وأعلنت الرئاسة السورية، أن الشرع وقائد “قسد” مظلوم عبدي، وقعا الاتفاق، الذي ينص على دمج قوات “قسد” المدنية والعسكرية التابعة للإدارة الذاتية الكوردية في إطار الدولة السورية.

وقال مصدر في وزارة الدفاع في الحكومة السورية الجديدة، أمس الثلاثاء، لوكالة شفق نيوز، إن “(قسد) سوف تسلم كل شيء تحت إدارة الدولة السورية وبشكل تدريجي بما في ذلك إدارة مخيم الهول ومسؤولية الحدود مع العراق”.

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