تهديد الإرهاب في 2024.. مقتل 7555 شخصاً بسببه وداعش لايزال “الأخطر” عالمياً

يكشف تقرير صادر عن معهد الاقتصاد والسلام (IEP) عن تدهور وضع 45 دولة في مواجهة الإرهاب، حيث قُتل 7555 شخصاً في جميع أنحاء العالم بسبب الهجمات الإرهابية في عام 2024، وهو ما يمثل انخفاضاً بنسبة 13% عن عام 2023.

ووصف التقرير تنظيم داعش بأنه “أخطر جماعة” في العالم، على الرغم من انخفاض هجماته، فيما تحسن الوضع في العراق، لكنه تدهور في سوريا، وزاد الإرهاب في الدول الغربية أيضاً.

تُرتب الدول حسب خطر الإرهاب، وكلما كان ترتيب الدولة متقدماً، كان وضعها الأمني أسوأ وزاد التهديد الإرهابي وتأثرت أكثر بالأعمال الإرهابية، والعكس صحيح.

تدهور وضع 45 دولة في مواجهة الإرهاب

وفقاً للتقرير، ظل الإرهاب يمثل تحدياً خطيراً في العام الماضي، حيث تدهور وضع 45 دولة في مواجهة الإرهاب، بينما تحسن وضع 34 دولة. هذه هي المرة الأولى منذ 7 سنوات التي يتجاوز فيها عدد الدول التي تدهور وضعها عدد الدول التي تحسن وضعها. في الوقت نفسه، زاد عدد الدول التي تأثرت بالأعمال الإرهابية من 58 دولة إلى 66 دولة.

وبحسب التقرير، “قُتل 7555 شخصاً في جميع أنحاء العالم في أعمال إرهابية في عام 2024 بسبب الإرهاب. مقارنة بعام 2023، انخفض الرقم بنسبة 13%. أدى هجوم حماس في عام 2023 إلى رفع الرقم، ولكن مع استبعاد ضحايا هذا الهجوم، فإن الأرقام متقاربة لكلا العامين.”

كما انخفض عدد الأعمال الإرهابية بنسبة 3% بين عامي 2023 و 2024. في عام 2024، وقع 3492 هجوماً إرهابياً في جميع أنحاء العالم. سبب الانخفاض هو اختفاء وانخفاض الهجمات الإرهابية في ميانمار بنسبة 85% في عام 2024. إذا استمرت هذه الهجمات في ميانمار، لكانت الهجمات الإرهابية قد زادت بنسبة 8%.

أكثر الجماعات المسلحة نشاطاً في العالم

بحسب التقرير أيضاً، كانت داعش وجماعة نصرة الإسلام والمسلمين وحركة طالبان باكستان وجماعة الشباب هي أكثر الجماعات الإرهابية نشاطاً، واستمر تأثير هذه الجماعات في الازدياد مع تزايد خطرها.

وأشار التقرير إلى أن عدد القتلى على يد هذه الجماعات الأربع زاد بنسبة 11%، وقُتل 4204 أشخاص على يد هذه الجماعات الأربع في عام 2024. في العام الماضي، كانت الجماعات الأربع نشطة في 30 دولة وتحملت مسؤولية 80% من الأعمال الإرهابية، وذلك في الوقت الذي لايزال فيه مجهولاً من يقف وراء 36% من إجمالي الهجمات الإرهابية في العالم.

ما هي الدول الثلاث التي زادت فيها الأعمال الإرهابية؟

زادت الأعمال الإرهابية بشكل ملحوظ في ثلاث دول على وجه الخصوص، وهي باكستان وسوريا ومالي. لكن تأثير الأعمال كان أكثر وضوحاً في بوركينا فاسو وباكستان وسوريا مقارنة بأي دولة أخرى. كما أن عدد الضحايا في نيجيريا وباكستان وروسيا وإيران كان في ازدياد في العام الماضي مقارنة بأي دولة أخرى، حيث بلغ عدد ضحايا الإرهاب في روسيا 197 قتيلاً وفي إيران 163 قتيلاً بسبب الإرهاب.

وبحسب التقرير، “انخفض عدد القتلى في إسرائيل أكثر من أي دولة أخرى مقارنة بعام 2023، وتراجعت 6 درجات، لكن كل من روسيا (21 درجة) وإيران (16 درجة) وألمانيا (13 درجة) تقدمت، وتدهور وضعهما مقارنة بعام 2023.”

أخطر جماعة إرهابية في العالم

كان داعش في عام 2024 أخطر جماعة إرهابية في العالم، وصُنف كجماعة نشطة في 22 دولة.

أُحبطت 24 خطة لداعش في عام 2024، ورغم ذلك زادت هجمات التنظيم، لكن الضحايا انخفضوا.

في عام 2024، كان داعش أخطر وأكثر الجماعات الإرهابية نشاطاً في العالم. بسبب هجمات داعش، قُتل 1805 أشخاص، وانخفض عدد ضحايا داعش بنسبة 10%، وتمثل هجمات داعش 16% من إجمالي الهجمات الإرهابية.

وفقاً لتقرير معهد الاقتصاد والسلام (IEP)، يعمل داعش كمنظمة لا مركزية، ولديه 9 مجموعات وفروع، يعمل كل منها بشكل مستقل ولا يرتبط بداعش إلا بالاسم.

في عام 2024، أُحبطت 24 خطة لداعش؛ خمس خطط للهجوم في إسرائيل، وأربع في الولايات المتحدة، وعدد من محاولات الهجوم من قبل داعش في إيران وتركيا وألمانيا والسويد وروسيا.

الهجمات المسلحة الجماعية والفردية هي الشكل الأكثر شيوعاً لهجمات داعش، وقد استمر هذا النمط لمدة 6 سنوات متتالية. يهدف داعش إلى ضرب القواعد والنقاط العسكرية، ولكن معظم ضحايا الجماعة هم من المدنيين.

هجمات داعش في 2024 و2023

نفذ داعش 559 هجوماً في جميع أنحاء العالم في عام 2024، وفي عام 2023، نفذ 525 هجوماً.

ضحايا داعش في 2024 و2023 :

قُتل 309 أشخاص بسبب هجمات داعش في دول العالم في عام 2024.

قُتل 605 أشخاص بسبب هجمات داعش في جميع أنحاء العالم في عام 2023.

أخطر مكان للإرهاب

أصبحت السواحل الأفريقية أخطر مكان لانتشار الإرهاب في العالم، ففي السنوات الأخيرة، طرأ تغيير على جغرافية الإرهاب، وأصبحت السواحل الأفريقية الآن مركزاً لانتشار وخطر الإرهاب. في عام 2007، كان 1% من الإرهاب في منطقة الساحل، ولكن الآن تم تسجيل 51% من قتلى الإرهاب في تلك المنطقة.

بوركينا فاسو هي الدولة الأكثر تضرراً، حيث يقع خُمس ضحايا الإرهاب في تلك الدولة.

الوضع في العراق

بحسب تقرير معهد السلام والاقتصاد، كان العراق الأكثر تضرراً من أعمال داعش منذ عام 2007 مقارنة بأي دولة أخرى، حيث قُتل 9088 شخصاً في العراق على يد داعش وجماعات إرهابية أخرى منذ عام 2007 حتى الآن.

ولكن منذ ذلك الحين، حدث أكبر تغيير في عدد القتلى في العراق، حيث انخفض معدل القتلى على يد الجماعات الإرهابية بنسبة 99% بين عامي 2007 و 2024.

عدد القتلى في عام 2007 في العراق: 6249 شخصاً

عدد القتلى في عام 2024 في العراق: 59 شخصاً

فيما يتعلق بمؤشر الإرهاب في العراق، يواصل البلد تحسين ترتيبه بين الدول المتأثرة والمتضررة من الإرهاب، حيث تقدم درجتين في العام الماضي ويحتل الآن المرتبة 13 على مستوى العالم.

الوضع في سوريا

بعد سقوط نظام بشار الأسد، نشأ فراغ أمني في سوريا، وقد استغلت الجماعات الإرهابية ذلك كفرصة مواتية، لذلك زادت هجمات هذه الجماعات بين الأشهر الأخيرة من العام الماضي والشهر الأول من عام 2025، حيث كان هناك ما يقرب من 100 قتيل بسبب الإرهاب في سوريا خلال تلك الفترة.

تحتل سوريا المرتبة الثالثة على مستوى العالم، والوضع أفضل فقط في بوركينا فاسو وباكستان. في العام الماضي، زاد عدد الأعمال الإرهابية بنسبة 16% مقارنة بعام 2023، وزاد عدد القتلى في سوريا بنسبة 4%.

في عام 2024، وقع 430 هجوماً إرهابياً في سوريا، وقُتل 744 شخصاً وجُرح 408 آخرون.

كانت المدن الواقعة على الحدود الشرقية لسوريا هي الأكثر تضرراً من بين جميع المدن الأخرى، حيث وقع 76% من النشاط الإرهابي في مدينتي حمص ودير الزور، اللتين تقعان على الحدود مع العراق.

زاد عدد القتلى في هذه المدن بنسبة 11%، وكان داعش مسؤولاً عن 95% من هذه الهجمات والقتلى.

مدينة حمص، تأتي في المرتبة الأولى من حيث عدد هجمات داعش، حيث قُتل 252 شخصاً بسبب هجمات داعش.

في دير الزور، قُتل ما مجموعه 248 شخصاً بسبب هجمات داعش في عام 2024.

في الرقة، قُتل 154 شخصاً بسبب هجمات داعش في عام 2024.

داعش أكثر نشاطاً في سوريا وجمهورية الكونغو الديمقراطية منه في أي مكان آخر، ففي سوريا كان داعش مسؤولاً عن 369 حادثاً من أصل 559 حادثاً مسلحاً.

في مخيمي الهول وروج، يعيش ما يقرب من 40 ألف شخص من عائلات داعش. ووفقاً للتقرير، أصبح هذان المخيمان مكاناً مناسباً لداعش لمواصلة نشر أيديولوجيته المتطرفة وخلق جيل جديد من المسلحين.

الوضع في الدول الغربية

زاد الإرهاب في الدول الغربية، حيث بلغ عدد الهجمات 32 هجوماً في عام 2023، وارتفع العدد إلى 52 هجوماً في عام 2024.

تم تنفيذ غالبية الهجمات من قبل الشباب والمراهقين الذين لا ينتمون إلى جماعة محددة، لكنهم يتعلمون عن الأعمال من خلال الإنترنت، وخاصة من خلال الألعاب الإلكترونية والشبكة المظلمة. لذلك، فإن 20% من المعتقلين بتهمة الإرهاب هم دون السن القانونية وأطفال.

ووفقاً لتقرير معهد الاقتصاد والسلام (IEP)، صُنفت ألمانيا على أنها أسوأ دولة على مستوى الدول الغربية، وتحتل المرتبة 27 من حيث التهديد الإرهابي، وهي واحدة من 7 دول من بين أسوأ 50 دولة في العالم، وكانت الأكثر تضرراً من الإرهاب.

في أميركا، زادت الأعمال الإرهابية بسبب انتشار خطاب الكراهية، وخاصة ضد اليهود والمسلمين.

بحسب معلومات من مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، زادت هذه الأنواع من الأعمال في بعض الولايات بنسبة 270% خلال شهرين.

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