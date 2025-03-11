الرئيس بارزاني: اتفاقية 11 آذار كانت إنجازاً تاريخياً ونتاج نضال البيشمركة وكل شرائح كوردستان

أكد الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، اليوم الثلاثاء، أن اتفاقية 11 آذار 1970 كانت إنجازاً تاريخياً ومهماً من مكتسبات نضال شعب كوردستان بقيادة البارزاني الخالد وكانت نتاج نضال البيشمركة وكوادر الحزب وجميع فئات وشرائح كوردستان خلال ثورة أيلول.

جاء ذلك في بيان أصدره الرئيس بارزاني بمناسبة الذكرى الـ55 على اتفاقية 11 آذار 1970، وفيما يلي نصه:

بسم الله الرحمن الرحيم

إن اتفاقية 11 آذار 1970 كانت إنجازاً تاريخياً ومهماً من مكتسبات نضال شعب كوردستان بقيادة البارزاني الخالد. فللمرة الأولى، اعترفت الحكومة العراقية بجزء من حقوق الشعب الكوردي، وسنحت الفرصة ليتمكن شعب كوردستان من إدارة شؤونه وتعزيز لغته وثقافته وتحقيق الاستقرار.

هذه الاتفاقية كانت نتاج نضال البيشمركة وكوادر الحزب وجميع فئات وشرائح كوردستان خلال ثورة أيلول، وضمّت دروساً استراتيجية ومهمة استوحت منها المراحلُ اللاحقة من النضال التحرري الكوردستاني العبر، وساهمت في إسناد وتمتين القضية المشروعة لشعب كوردستان.

في الذكرى الخامسة والخمسين لاتفاقية 11 آذار، نرسل آلاف التحايا إلى أرواح شهداء ثورة أيلول وجميع ثورات كوردستان، ونعبّر عن تقديرنا لكل البيشمركة ومناضلي ثورة أيلول الذين استطاعوا إنجاز هذا المكسب التاريخي لشعبهم بفضل صمودهم ومقاومتهم وإرادتهم الفولاذية.

مسعود بارزاني

11 آذار 2025

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