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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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نيجيرفان بارزاني: أتطلع لمواصلة العمل مع ابن زايد لتعزيز السلام في المنطقة

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فى :أخبار عــامة
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نيجيرفان بارزاني: أتطلع لمواصلة العمل مع ابن زايد لتعزيز السلام في المنطقة

أعرب رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، يوم الثلاثاء، عن تطلعه لمواصلة العمل مع رئيس دولة الإمارات محمد بن زايد آل نهيان، لتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة.

وكتب بارزاني، في تدوينة له على منصة إكس: “تحت قيادة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أصبحت الإمارات العربية المتحدة منارةً للأمل والازدهار لملايين الأشخاص حول العالم”.

وأضاف: “أتطلع إلى مواصلة العمل معًا لتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة، ولتقوية علاقاتنا الثنائية بشكل أكبر”.

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