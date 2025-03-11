رئيس الحكومة يثني على جهود وخدمات رئيس هيئة حماية وتحسين البيئة

استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الثلاثاء 311 آذار 2025، رئيس هيئة حماية وتحسين البيئة في إقليم كوردستان عبد الرحمن صديق، بمناسبة انتهاء مهامه.

وخلال الاجتماع، أعرب رئيس الحكومة عن احترامه وتقديره لعمل وخدمة وجهود واهتمام عبد الرحمن صديق خلال فترة توليه منصبه في هيئة تحسين وحماية البيئة، متمنياً له النجاح والصحة.

بدوره، أعرب عبد الرحمن صديق عن شكره للدعم المستمر والتعاون والرعاية والاهتمام من قبل رئيس الحكومة في مجال حماية بيئة كوردستان.

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