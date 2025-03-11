مارس 12, 2025

  • search
Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

الرئيسيه
أخبار عــامة

رئيس الحكومة يثني على جهود وخدمات رئيس هيئة حماية وتحسين البيئة

التاريخ:
فى :أخبار عــامة
اترك تعليق
0 مشاهدات

رئيس الحكومة يثني على جهود وخدمات رئيس هيئة حماية وتحسين البيئة

استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الثلاثاء 311 آذار 2025، رئيس هيئة حماية وتحسين البيئة في إقليم كوردستان عبد الرحمن صديق، بمناسبة انتهاء مهامه.

وخلال الاجتماع، أعرب رئيس الحكومة عن احترامه وتقديره لعمل وخدمة وجهود واهتمام عبد الرحمن صديق خلال فترة توليه منصبه في هيئة تحسين وحماية البيئة، متمنياً له النجاح والصحة.

بدوره، أعرب عبد الرحمن صديق عن شكره للدعم المستمر والتعاون والرعاية والاهتمام من قبل رئيس الحكومة في مجال حماية بيئة كوردستان.

facebookShare on Facebook
Post Views: 62

تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Copyright © 2021 by Lalish Media Network .   Developed by Ayman qaidi