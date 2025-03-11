خبر سار للمسيحيين في العراق

اعلنت محافظة نينوى، عن موافقة مجلس الوزراء على تخصيص قطعة أرض بمساحة (66) دونماً ضمن مدينة الموصل لإنشاء مجمّع سكني خاص بالمسيحيين الراغبين بالعودة من دول المهجر.

وقال الدخيل في تصريح للصحيفة الرسمية، إن “المجمع الذي سيُشيّد في مقاطعة (37) بعويزه بمجمع كوركيس في حي العربي بمدينة الموصل، يأتي في إطار الجهود الحكومية المبذولة لدعم استقرار المدينة وتعزيز التعايش السلمي بين مختلف الطوائف في نينوى”.

وذكر أنَّ “الحكومة تسعى لتوفير بيئة آمنة ومستقرة للمسيحيين العائدين الذين تركوا مدينتهم نتيجة الظروف الصعبة التي مرت بها المنطقة خلال السنوات الأخيرة، لاسيما بعد سيطرة عصابات داعش الإرهابية على الموصل العام (2014)”، مؤكداً أنَّ “المبادرة تعكس الالتزام الحكومي بإعادة بناء مجتمع الموصل على أسس من التعايش بين جميع مكوناته”.

تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية