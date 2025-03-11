الأمم المتحدة: عائلات بأكملها قتلت في أحداث الساحل السوري

قالت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، إن عائلات بأكملها، بما في ذلك نساء وأطفال، قُتلت في منطقة الساحل السوري خلال أحداث العنف الأخيرة.

وقال المتحدث باسم المفوضية ثمين الخيطان في إفادة صحافية في جنيف ، إن المفوضية وثقت مقتل 111 مدنياً في منطقة الساحل السوري ويُعتقد أن العدد الحقيقي للقتلى «أعلى بكثير».

وأضاف: «العديد من عمليات القتل الموثقة كانت إعدامات بإجراءات موجزة ونُفذت على أساس طائفي فيما يبدو».

وقال الرئيس السوري أحمد الشرع، أول من أمس، إن سوريا تواجه محاولات لجرها إلى حرب أهلية، وذلك مع استمرار أعمال العنف في الساحل السوري. وأضاف الشرع، في كلمة مصورة، أن فلول النظام السابق لا يوجد أمامهم خيار سوى الاستسلام على الفور. كما تعهد بمحاسبة المتورطين في دماء المدنيين.

وأضاف أن البلاد «أمام خطر جديد، يتمثل في محاولات فلول النظام السابق وجهات خارجية خلق فتنة جديدة، وجرّ بلادنا إلى حرب أهلية، بهدف تقسيمها».

وكانت اشتباكات قد اندلعت، الخميس الماضي، بين القوات الحكومية السورية ومجموعات مسلَّحة من فلول نظام الأسد، في مناطق الساحل السوري، أعقبها أعمال عنف أسفرت عن مقتل وجرح مئات الأشخاص.

في السياق ، أعلنت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان ،اليوم الثلاثاء، عن مقتل 803 أشخاص خارج نطاق القانون خلال الفترة الممتدة من 6 إلى 10 آذار/مارس 2025 ، في محافظات اللاذقية وطرطوس وحماة، في سوريا.

وقالت الشَّبكة السورية في تقرير أولي :” قتل ما لا يقل عن 803 أشخاص، بينهم 39 طفلاً و49 سيدة (أنثى بالغة)، وذلك في الفترة الممتدة من 6 إلى 10 آذار/مارس 2025. وسجَّلت الشَّبكة مقتل 172 عنصراً على الأقل من القوات الأمنية والشرطية والعسكرية (قوات الأمن الداخلي ووزارة الدفاع) على يد المجموعات المسلحة الخارجة عن إطار الدولة المرتبطة بنظام الأسد، إضافةً إلى مقتل ما لا يقل عن 211 مدنياً، بينهم أحد العاملين في المجال الإنساني، جراء عمليات إطلاق نار مباشرة نفَّذتها هذه المجموعات”.

كما وثَّقت الشَّبكة “مقتل ما لا يقل عن 420 شخصاً من المدنيين والمسلحين منزوعي السلاح، بينهم 39 طفلاً و49 سيدة و27 من الكوادر الطبية، وذلك على يد القوى المسلحة المشاركة في العمليات العسكرية (الفصائل والتنظيمات غير المنضبطة التي تتبع شكلياً وزارة الدفاع)، خلال الحملة الأمنية والعسكرية الموسعة التي أطلقتها هذه القوى في المناطق التي تمركزت فيها المجموعات المسلحة الخارجة عن إطار الدولة المرتبطة بنظام الأسد. وتوزع الضحايا بحسب المحافظات على النحو التالي:

محافظة اللاذقية: 185 قتيلاً، بينهم 15 طفلاً، و11 سيدة، واثنان من الكوادر الطبية.

محافظة حماة: 49 قتيلاً، بينهم 15 طفلاً، و10 سيدات، وأحد الكوادر الطبية.

محافظة طرطوس: 183 قتيلاً، بينهم 9 أطفال، و28 سيدة، و24 من الكوادر الطبية.

محافظة حمص: 3 أشخاص”.

ودعت الشبكة السورية” المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية الدولية إلى توفير دعم عاجل وطارئ للمتضررين من العمليات العسكرية، وخاصة في مناطق اللاذقية وطرطوس وحماة، وإيصال المساعدات الإنسانية والطبية بشكل فوري إلى السكان المتضررين”.

في الاطار ، حمّل الرئيس السوري أحمد الشرع وحدة عسكرية سابقة موالية لشقيق بشار الأسد وقوة أجنبية، مسؤولية اندلاع العنف في منطقة الساحل خلال الأيام الماضية. ولم يحدد الشرع القوة الأجنبية، لكنه أشار إلى الأطراف التي خسرت من الواقع الجديد في سوريا، في إشارة واضحة إلى إيران، حليفة الأسد منذ مدة طويلة، التي لا تزال سفارتها في دمشق مغلقة.

وفي أول مقابلة يجريها مع وكالة أنباء عالمية (رويترز)، بعد 4 أيام من الاشتباكات العنيفة في الساحل، ذكر الشرع أن 200 من أفراد قوات الأمن قُتلوا في الاضطرابات، في حين رفض الإفصاح عن إجمالي عدد القتلى في انتظار التحقيق الذي ستجريه لجنة مستقلة أعلن عنها، الأحد.

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