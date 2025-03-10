مارس 11, 2025

  • search
Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

الرئيسيه
أخبار عــامة

نيجيرفان بارزاني يؤكد دعمه لجهود مؤسسة المعارف التركية في كوردستان

التاريخ:
فى :أخبار عــامة
اترك تعليق
1 مشاهدات

نيجيرفان بارزاني يؤكد دعمه لجهود مؤسسة المعارف التركية في كوردستان

استقبل رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، ظهر اليوم الاثنين في أربيل، رئيس مؤسسة المعارف التركية محمود أوزديل، بحضور وفد مرافق له.

وقالت رئاسة الإقليم في بيان، إن الجانبين بحثا خلال اللقاء أنشطة المؤسسة في العراق وإقليم كوردستان، بالإضافة إلى سبل تعزيز التعاون المشترك بين المؤسسة والجهات المعنية في الإقليم.

وهنّأ الرئيس نيجيرفان بارزاني، أوزديل بمناسبة توليه رئاسة المؤسسة، متمنيًا له النجاح في مهامه.

وأكد نيجيرفان بارزاني مجددًا دعم ومساندة إقليم كوردستان لجهود المؤسسة في تنفيذ مشاريعها داخل الإقليم، مشددًا على أهمية التعاون المشترك والاستفادة من التجارب الناجحة لتركيا في مجال التعليم والتربية.

من جانبه، أعرب محمود أوزديل، رئيس مؤسسة المعارف التركية، عن شكره وامتنانه لدعم الجهات المعنية في إقليم كوردستان لأنشطة المؤسسة، مشيدًا بدور الإقليم في تسهيل مهامها.

كما تطرّق إلى المدارس التابعة للمؤسسة في بغداد وأربيل، معربًا عن رغبة المؤسسة في تعزيز التعاون مع الجهات ذات الصلة في الإقليم، ومشيدًا بالدور المهم الذي تلعبه مؤسسة روانگه في قطاع التربية والتعليم.

وكانت جودة التعليم والارتقاء بالمستوى التربوي أحد المحاور المهمة التي نوقشت خلال اللقاء، الذي حضره القنصل العام التركي في إقليم كوردستان، وفق البيان.

facebookShare on Facebook
Post Views: 90

تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Copyright © 2021 by Lalish Media Network .   Developed by Ayman qaidi