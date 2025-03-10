(بالفيديو) مسرور بارزاني: يوم الزي القومي يظهر جمال التنوع الثقافي والتعايش السلمي في إقليم كوردستان

أكد رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، اليوم الاثنين، في تغريدة له على منصة “إكس” بأن ” يوم الزي القومي يظهر جمال التنوع الثقافي والتعايش السلمي في إقليم كوردستان”.

وتضمنت تغريدة رئيس الحكومة مقطع فيديو يظهر الزي القومي للكورد والعرب والتركمان بالإضافة الى المسيحيين.

https://twitter.com/masrourbarzani/status/1898993494225457294?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1898993494225457294%7Ctwgr%5E93ced67e21a473c16255b670854624fe61784b9b%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.basnews.com%2Far%2Fbabat%2F877524

ويحتفل إقليم كوردستان، اليوم الاثنين، بـ”الزي القومي”، عبر ارتداء الأزياء التقليدية في الأماكن العامة، ما يحوّل المناسبة إلى أشبه بكرنفال كبير.

ففي هذا الاحتفال، يتم ارتداء الأزياء التقليدية، وهي الزي الكوردي، من قبل أغلب المواطنين وبالأعمار كافة، والخروج إلى الأماكن العامة والأسواق والمتنزهات، وكذلك الدوائر الرسمية والمدارس والجامعات.

وأقرت حكومة إقليم كوردستان، رسمياً في العام 2012 العاشر من شهر آذار/ مارس من كل عام موعدا لارتداء هذا الزي للحفاظ على أصالة وتقاليد الشعب الكوردستاني وموروثه القومي.

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