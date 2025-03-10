ترامب يوجه طلباً إلى العراق بشأن “الباحثة الإسرائيلية”

طالبت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الحكومة العراقية بإطلاق سراح الباحثة الإسرائيلية الروسية إليزابيث تسوركوف التي اختفت في العراق قبل عامين.

وبحسب صحيفة “يديعوت أحرونوت الإسرائيلية” نقلا عن مسؤولين عراقيين إن المبعوث الأمريكي لشؤون الرهائن، آدم بوهلر، نقل رسائل مباشرة إلى رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، مؤكدا أن الحكومة العراقية تتحمل المسؤولية الكاملة عن إتمام عملية الإفراج عن الباحثة الإسرائيلية إليزابيث تسوركوف، بحسب الصحيفة.

وأوضحت أنه “طلبت إدارة ترامب من العراق ضمان الإفراج الفوري عن تسوركوف”.

وأكد المسؤولون العراقيون أن الحكومة، تبذل جهودا مكثفة لحل الأزمة.

وفُقد أثر تسوركوف طالبة الدكتوراه في جامعة برينستون الأميركية والزميلة في معهد نيولاينز للاستراتيجية والسياسة، في العراق في آذار / مارس 2023.

ويُرجّح أن تكون تسوركوف قد دخلت العراق بجواز سفر روسي، في إطار بحث كانت تجريه لإعداد رسالة الدكتوراه في جامعة برينستون.

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