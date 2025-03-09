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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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أخبار عــامة

مسرور بارزاني والكاظمي يبحثان التحضير للانتخابات التشريعية المقبلة

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فى :أخبار عــامة
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مسرور بارزاني والكاظمي يبحثان التحضير للانتخابات التشريعية المقبلة

بحث رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، مع رئيس الوزراء الاتحادي السابق، مصطفى الكاظمي، يوم الأحد، التحضيرات المتعلقة بالانتخابات التشريعية المقبلة.

جاء ذلك، خلال استقبال مسرور بارزاني، للكاظمي في مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وخلال الاجتماع، ناقش الجانبان مجمل الأوضاع العامة في العراق والمنطقة، إلى جانب بحث التحضيرات المتعلقة بالانتخابات التشريعية المقبلة.

كما شهدت المباحثات، التشديد على ضرورة حل القضايا الخلافية بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، بما يضمن الحقوق الدستورية والمستحقات المالية لمواطني الإقليم.

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