حكومة إقليم كوردستان تعفي المزارعين من فوائد البنوك

أصدرت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان، قراراً اليوم الأحد، أعفت بموجبه مزارعي الإقليم من فوائد البنوك.

ويتألف القرار الذي أصدرته الوزارة عملاً بكتاب مجلس وزراء إقليم كوردستان رقم 15786 بتاريخ 12-11-2024، من ثلاث بنود:

– البند الأول، يتضمن الموافقة على إعفاء المزارعين من فوائد البنوك الزراعية والذين لم يتمكنوا من سداد قروضهم بسبب الأزمة المالية.

– البند الثاني، ينصُّ على أن الإعفاء يشمل جميع المزارعين الذين سددوا جميع ديونهم، باستثناء الفائدة، ويعفى منها المزارع.

– أما البند الثالث، فيؤكد أنه على المزارع تسديد القرض خلال السنة المالية 2025، على ألا يتجاوز ثلاثة أقساط، بعدها يتنازل البنك عن الفائدة، بموجب قرار الوزارة.

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