إيقاف ما يقارب 400 مولدة ديزل خاصة في أحياء أربيل بفضل مشروع ‹روناكي›

كشف عزيز أحمد، نائب مدير مكتب رئيس حكومة إقليم كوردستان، عن إيقاف نحو 400 مولدة كهربائية عن العمل بأربيل، بفضل مشروع ‹روناكي›.

وعبر منشورٍ على منصة (اكس)، قال أحمد: «تم إيقاف نحو 400 مولدة ديزل خاصة في مختلف أحياء أربيل، بفضل برنامج 24/7 (روناكي) الذي أطلقته حكومة إقليم كوردستان، وهو ما يعادل إزالة أكثر من 60,000 مركبة من الطرقات من حيث التأثير البيئي».

وأضاف: «يوجد في إقليم كوردستان نحو 5,000 مولدة كهرباء خاصة، تخدم الأحياء السكنية والمنازل الكبيرة والشركات والمؤسسات الحكومية. وعلى مدار سنوات، ساهمت هذه المولدات في سد الفجوة الكهربائية التي كانت حكومة الإقليم تواجه صعوبة في معالجتها — حتى الآن».

وأشار إلى أنه «وبحسب وزارة الكهرباء في حكومة الإقليم، فقد حصل قرابة 90,000 منزل ومؤسسة تجارية على كهرباء غير منقطعة، بما في ذلك أول الأحياء في السليمانية الأسبوع الماضي».

وبين أن «مشروع ‹روناکی› الذي أطلقته الحكومة يهدف إلى توفير الكهرباء على مدار الساعة في جميع أنحاء إقليم كوردستان بحلول نهاية عام 2026. وكان رئيس الوزراء قد أعلن عن المشروع في أكتوبر / تشرين الأول من العام الماضي».

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