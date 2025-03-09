عنف نسائي حاد وغير مسبوق ضد الرجال في إقليم كوردستان خلال شهرين

كشف اتحاد رجال إقليم كوردستان، اليوم الأحد، عن تسجيل ارتفاع حاد في معدلات العنف ضد الرجال في عموم الإقليم خلال الشهرين الماضيين، مشيراً إلى أن الأرقام المسجلة تفوق بكثير نظيراتها في الأعوام السابقة.

وقال سكرتير الاتحاد في السليمانية برهان علي فرج، لوكالة شفق نيوز، إنه “تم تسجيل 93 حالة اعتداء عنيف ضد الرجال خلال الشهرين الماضيين فقط، بالإضافة إلى 13 حالة انتحار، ومقتل أربعة رجال بمساعدة نساء”، مبينا أن “غالبية هذه الأرقام سجلت في محافظة السليمانية”.

وأوضح فرج أن “هذه الأرقام تعكس تحولاً مقلقاً في طبيعة العنف الأسري والمجتمعي في الإقليم”.

وأشار إلى أن الأسباب الرئيسية لهذا الارتفاع تعود إلى تزايد المشاكل الأسرية الناجمة عن الأزمة المالية والاقتصادية، حيث أدت الضغوط المعيشية المتزايدة إلى تفاقم التوترات داخل الأسر، مما تسبب في زيادة حالات العنف والانتحار.

وأكد أن “اتحاد رجال كوردستان يعمل حالياً على التوعية بهذه الظاهرة”، داعياً “الجهات المختصة إلى اتخاذ إجراءات وقائية ودعم الأسر المتضررة، سواء من خلال تقديم استشارات نفسية واجتماعية، أو عبر سياسات اقتصادية تقلل من الضغوط التي تدفع الأفراد إلى العنف والانتحار”.

وشدد فرج على أن “الأرقام المسجلة في العام الجاري تستدعي تدخلاً عاجلاً”، محذراً من أن “استمرار الأوضاع الحالية دون حلول جذرية قد يؤدي إلى تصاعد الظاهرة بشكل أكبر، ما يستوجب مقاربة شاملة لمعالجة أسباب العنف الأسري من مختلف الجوانب الاجتماعية والاقتصادية”.

وطالما كان العنف الأسري في كوردستان يُنظر إليه على أنه ظاهرة تمس النساء بالدرجة الأولى، لكن الإحصائيات الأخيرة تكشف عن تصاعد حالات العنف ضد الرجال، وهو ما يعكس تحولات اجتماعية مرتبطة بالأوضاع الاقتصادية والثقافية المتغيرة.

تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية