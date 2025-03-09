مارس 09, 2025

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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أخبار عــامة

سيعلن نزع السلاح.. العمال الكردستاني يعتزم عقد مؤتمر تأريخي بالعراق

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فى :أخبار عــامة
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سيعلن نزع السلاح.. العمال الكردستاني يعتزم عقد مؤتمر تأريخي بالعراق

كشفت صحيفة Türkiye، المقربة من الحكومة التركية، عزم حزب العمال الكردستاني عقد مؤتمر في العراق للإعلان عن نزع سلاح الحزب وتسليمه.
وبحسب الصحيفة: “أصبح الجدول الزمني لإنهاء أنشطة حزب العمال الكردستاني أكثر وضوحا. ويزعم أنه في حال عقد المؤتمر في أربيل أو السليمانية، فقد تتخذ الإدارة العراقية الإجراءات اللازمة لضمان أمنه”.

ونقلت الصحيفة عن مصادر من حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا: “ستكون الإدارة العراقية في حالة تأهب ضد أي هجمات محتملة من قبل أجهزة استخباراتية لبعض الدول التي قد تسعى لإفشال العملية أثناء انعقاد المؤتمر”.

وأوضحت الصحيفة أن “عملية نزع السلاح، التي ستبدأ بعد اتخاذ المؤتمر قرار الحل، ستتم تحت إشراف كل من تركيا والعراق وسوريا”.

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