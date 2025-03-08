الرئيس بارزاني: نساء كوردستان هنَّ مثال للتضحية والإباء والشموخ

أكّد الرئيس مسعود بارزاني أن نساء كوردستان هنّ مثال للتضحية والإباء والشموخ، علينا جميعاً احترام مكانتهن وحقوقهن ومطالبهن.

جاء ذلك في بيان تهنئة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي يصادف الثامن من شهر مارس آذار من كل عام.

وقال الرئيس بارزاني في بيان التهنئة عبر منصة إكس:

“أبارك لجميع النساء في كوردستان والعراق والعالم، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الموافق 8 آذار/ مارس من كل عام، إن نساء كوردستان هنّ مثال للتضحية والإباء والشموخ، ويجب علينا جميعاً احترام مكانتهن وحقوقهن ومطالبهن”.

“في اليوم العالمي للمرأة، أعرب عن تمنياتي بالخير والسعادة والنجاح لجميع نساء كوردستان”.

8 ê Adarê li hemû jinên Kurdistan, Iraq û cîhanê pîroz be. Jinên Kurdistanê mînakek ji cangorî, berxwedan û serbilindiyê ne û pêwîste em hemû rêzê li pêgeh, maf û daxwaziyên wan de bigrîn. Li roja cîhanî ya jinan da hêviya bextewerî û serkeftinê, ji bo hemû jinên Kurdistanê re… — Masoud Barzani (@masoud_barzani) March 8, 2025

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