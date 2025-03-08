مارس 08, 2025

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

الرئيسيه
أخبار عــامة

الرئيس بارزاني: نساء كوردستان هنَّ مثال للتضحية والإباء والشموخ

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فى :أخبار عــامة
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الرئيس بارزاني: نساء كوردستان هنَّ مثال للتضحية والإباء والشموخ

أكّد الرئيس مسعود بارزاني أن نساء كوردستان هنّ مثال للتضحية والإباء والشموخ، علينا جميعاً احترام مكانتهن وحقوقهن ومطالبهن.

جاء ذلك في بيان تهنئة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي يصادف الثامن من شهر مارس آذار من كل عام.

وقال الرئيس بارزاني في بيان التهنئة عبر منصة إكس:

“أبارك لجميع النساء في كوردستان والعراق والعالم، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الموافق 8 آذار/ مارس من كل عام، إن نساء كوردستان هنّ مثال للتضحية والإباء والشموخ، ويجب علينا جميعاً احترام مكانتهن وحقوقهن ومطالبهن”.

“في اليوم العالمي للمرأة، أعرب عن تمنياتي بالخير والسعادة والنجاح لجميع نساء كوردستان”.

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