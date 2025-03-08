وزارة الهجرة العراقية: ليست لدينا ميزانية لتعويض النازحين العائدين

أفادت وزارة الهجرة والمهجرين العراقية بتأخر تعويض النازحين العائدين بسبب عدم توفر الميزانية اللازمة، مضيفة أن عودة النازحين توقفت إلى حد ما.

وقال المتحدث باسم وزارة الهجرة والمهجرين العراقية علي عباس لشبكة رووداو الاعلامية، اليوم السبت (8 آذار 2025) إن تعويض النازحين العائدين من المخيمات في إقليم كوردستان إلى مناطقهم الأصلية قد تأخر بسبب عدم توفر الميزانية اللازمة.

في 23 من شهر كانون الثاني 2024 أصدر مجلس الوزراء العراقي في اجتماعه عدداً من القرارات لتشجيع عودة النازحين داخل المخيمات، بما في ذلك منح أربعة ملايين دينار لكل أسرة، وتوفير فرص عمل، وتوظيفهم في القطاعين العام والخاص، والتنسيق مع حكومة إقليم كوردستان لإعادتهم طواعية إلى مناطقهم، ومنح رواتب شهرية للضمان الاجتماعي لذوي الدخل المحدود والمحتاجين، ومنحهم قروضاً بنكية بدون فوائد.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الهجرة أن جداول ميزانية هذا العام لم يتم إقرارها حتى الآن في البرلمان العراقي؛ لذلك ليست لديهم الأموال اللازمة لتعويض النازحين العائدين.

كما أعلن علي عباس أن عودة النازحين من المخيمات في إقليم كوردستان الى مناطقهم قد توقفت إلى حد ما، لأن ذلك يتطلب ميزانية أيضاً.

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