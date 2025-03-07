دعوة امريكية للعراق للاستغناء عن مصادر الطاقة الإيرانية

دعت وزارة الخارجية الأميركية العراق الى انهاء اعتماده على مصادر الطاقة الإيرانية “في أقرب وقت”، ورحبت بالتزام حكومة السوداني بتحقيق الاستقلالية في مجال الطاقة.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الامريكية تامي بروس في ردها بشأن ما اذا كانت واشنطن قد توصلت بشأن تجديد الاعفاء العراقي من العقوبات على واردات الغاز الإيراني الذي ستنتهي صلاحيته غدا السبت “في هذه المرحلة ليس لدينا ما نعلنه فيما يتعلق بالإعفاء الحالي للكهرباء الذي ينتهي في الثامن من شهر اذار/مارس الجاري)”.

وأضافت “إننا نراجع كل الإعفاءات القائمة من العقوبات التي توفر اي قدر من الاغاثة الاقتصادية والمالية، ونحث الحكومة العراقية على انهاء اعتمادها على مصادر الطاقة الإيرانية في اقرب وقت”.

هذا ورحبت المتحدثة بالتزام رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني “في تحقيق الاستقلال بمجال الطاقة”، معبرة عن املها بان تقود الولايات المتحدة الطريق عندما يتعلق الأمر بهذا النوع من النهج”.

وينتج العراق حالياً 27 ألف ميغاواط من الطاقة الكهربائية عبر محطات تعمل غالبيتها على الغاز، ولكن الطاقة الإنتاجية تنخفض في بعض الأحيان إلى 17 ألف ميغاواط.

وهذه الكمية في حالتها القصوى، لا تسد حاجة البلاد من الكهرباء، إذ يحتاج العراق إلى زيادة الإنتاج للوصول إلى 40 ألف ميغاواط من أجل ضمان توفير طاقة على مدار اليوم.

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