اربيل وفيننا تؤكدان ضرورة مواصلة تطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات



رئيس الحكومة يستقبل السفير النمساوي لدى العراق

استقبل رئيس الوزراء مسرور بارزاني، اليوم الخميس 6 آذار/مارس، السفير النمساوي لدى العراق أندريا ناسي.

وخلال اللقاء تم التأكيد على ضرورة مواصلة تطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات.

كما بحث الجانبان آخر تطورات الأوضاع في العراق، وخاصة الاستعدادات للانتخابات المقبلة.

وشكر السفير النمساوي رئيس الحكومة على تعاون وتنسيق حكومة الاقليم مع سفارة بلاده.

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