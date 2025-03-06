أوجلان يوجه رسالة ثانية تُنشر الأسبوع المقبل

أعلنت البرلمانية عن حزب المساواة وديمقراطية الشعوب (DEM) وعضو وفد إمرالي، بروين بولدان، أن زيارتهم إلى إقليم كوردستان جاءت بناء على طلب زعيم حزب العمال الكوردستاني، عبد الله أوجلان، مضيفةً أن الأخير سلّمهم رسالة تتعلق بقضية المرأة، ستُقرأ في جميع مدن تركيا خلال اليوم العالمي للمرأة الأسبوع المقبل.

كما نقلت عن أوجلان قوله إن تعيين الأوصياء القضائيين يشكّل عقبة أمام العملية السياسية.

الحياة اليومية لأوجلان في السجن

أوضحت بروين بولدان، في مقابلة صحفية، أن أوجلان “لديه تلفزيون في زنزانته بسجن إمرالي يحتوي على 22 قناة، حيث يتابع الأخبار مساءً”.

ويقضي أوجلان محكوميته في السجن برفقة ثلاثة من رفاقه في حزب العمال الكوردستاني.

وعن تفاصيل يومياته، قالت بولدان: “يمارس السيد أوجلان الرياضة مع رفاقه في يوم، ويتبادل الحديث معهم في يوم آخر، فيما يكرّس بقية وقته للقراءة والكتابة”.

أوجلان خضع لعملية جراحية

حول وضعه الصحي، كشفت بروين بولدان أن أوجلان كان يعاني من تدمّع مستمر في عينيه، مما استدعى خضوعه لعملية جراحية لإزالة المياه البيضاء.

وأضافت: “في زيارتنا بتاريخ 28 كانون الأول، لاحظنا أن عينيه لا تزالان تدمعان، وعند استفسارنا، أوضح الأطباء أن السبب هو انسداد في قنوات الدمع، وليس له علاقة بالعملية التي أجراها”.

رأي أوجلان بشأن تعيين الأوصياء القضائيين

أبدى أوجلان رأيه في مسألة إقصاء عدد من رؤساء البلديات التابعين لحزب المساواة وديمقراطية الشعوب وحزب الشعب الجمهوري، وتعيين أوصياء مكانهم، مشيراً إلى أن هذه الإجراءات تعرقل العملية السياسية.

في هذا السياق، نقلت بولدان عنه قوله: “الاعتقالات وتعيين الأوصياء يخلقان عوائق أمام العملية، وعلى الدولة أن تمنع ذلك. هذه الفرصة الأخيرة”، داعياً الجميع إلى “استغلالها بحكمة”.

أوجلان شاهد دعوة بهتشلي على التلفزيون

انطلقت العملية الحالية بمبادرة من رئيس حزب الحركة القومية، دولت بهتشلي، عندما صافح نواب حزب DEM في البرلمان (1 تشرين الأول 2025)، ثم دعا أوجلان إلى التوجه للبرلمان ومطالبة حزب العمال الكوردستاني بإلقاء السلاح.

وعلّقت بولدان على موقف أوجلان من هذه الدعوة، قائلة: “لم يكن لديه علم مسبق بها، وعندما شاهدها على التلفزيون، قال لنا: لقد تفاجأت، لم أكن أتوقع شيئاً كهذا. كان ينظر بجدية إلى تصريح بهتشلي وقال: بما أن بهتشلي قد تغيّر، فهذا يعني أن الجميع في تركيا سيتغيرون”.

وأضافت بولدان أن أوجلان طلب منهم بعد هذه التطورات التواصل مع جميع الأحزاب السياسية للحصول على دعمهم، وأيضاً الاستماع إلى مقترحاتهم وانتقاداتهم، ليقوم لاحقاً بإعداد رسالة بناءً على نتائج هذه الاجتماعات.

رأي أوجلان بشأن قضية المرأة

أعرب أوجلان عن استيائه الشديد من جرائم العنف ضد النساء، خاصة حادثة مقتل الطفلة نارين غوران.

اختفت نارين، البالغة من العمر 8 سنوات، في (21 آب 2024) في قرية تشولي التابعة لبلدة رزان في آمد (ديار بكر)، وعُثر على جثتها بعد أسابيع داخل كيس على ضفاف نهر القرية. ووفقاً لتقرير الطب الشرعي، فقد قُتلت خنقاً.

خلال زيارتهم الأخيرة، تحدث أوجلان عن اليوم العالمي للمرأة في 8 آذار، وطلب أن تُقرأ رسالته في الميادين العامة، قائلاً إن هذه الدعوة “ستكون تاريخية، وستشكّل نهضة وإرثاً للنساء”.

وأكدت بولدان أن التحضيرات جارية لنشر الرسالة في جميع مدن تركيا في اليوم المحدد.

زيارة وفد إمرالي إلى إقليم كوردستان

إضافة إلى لقاء الأطراف السياسية في تركيا، زار وفد إمرالي إقليم كوردستان بناءً على طلب أوجلان، حيث التقوا بكل من مسعود بارزاني ونيجيرفان بارزاني، كما زاروا السليمانية واجتمعوا مع بافل وقباد طالباني، بالإضافة إلى هيرو طالباني وشاناز طالباني، قبل أن يلتقوا برئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، عند عودته إلى أربيل.

وقالت بولدان: “السيد أوجلان لطالما أكد أن البارزانيين والطالبانيين يحظون باحترام الشعب الكوردي. خلال اجتماعاتنا، أبدى البارزانيون والطالبانيون دعمهم للعملية، وشددوا على أن الحل لا يكون بالسلاح، بل بالديمقراطية التي تفيد الجميع، خاصة الكورد”.

خطوة الحكومة بشأن العملية

نوّهت بروين بولدان إلى أن عدم تحسن ظروف اعتقال أوجلان يعني أن الحكومة لم تتخذ أي خطوة عملية حقيقية.

ونقلت عن أوجلان قوله: “أحتاج إلى فريق للعمل معي، صحيح أنني أجلس مع ثلاثة أشخاص، لكن هذا ليس كافياً. يجب تحسين ظروف عملي، سواء كان الفريق داخل السجن أو خارجه”.

قراءة الدعوة باللغتين الكوردية والتركية

في 27 شباط، قرأ أحمد تورك دعوة أوجلان للسلام والمجتمع الديمقراطي باللغة الكوردية، بينما تولت بروين بولدان قراءتها بالتركية. وأوضحت بولدان أن أوجلان كان لديه اقتراح آخر حول من يقرأ النسخة الكوردية، حيث قال: “لتقرأ بروين النسخة الكوردية”.

لكن بولدان أشارت إلى أنها تلقت انتقادات في 2015 عند قراءتها لرسالة نوروز بسبب ضعفها في الكوردية، لذا طلبت من أوجلان إعفاءها من هذه المهمة، وقالت: “عندما اقترحنا أن يقرأها السيد أحمد تورك، وافق أوجلان”.

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