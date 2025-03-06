الامم المتحدة: 85% من اللاجئين في العراق يقيمون في إقليم كوردستان

أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين UNHCR، اليوم الخميس، أن العراق يعيش حالة استقرار متقدماً بخطى نحو تنمية مستدامة.

وقالت المفوضية السامية في تقرير عن العراق: إن “العراق يعيش حالة استقرار متقدماً بخطى نحو تنمية مستدامة”. وأن “العراق يستضيف أكثـر من 300 ألف لاجئ عربي وأجنبي 90 بالمئة منهم سوريون”.

ويشير التقرير الى انه كمبدأ عام وتماشيا مع السياسات الدولية فإن مفوضية شؤون اللاجئين UNHCR تدعم اغلاق مخيمات النزوح في العراق طالما تتوفر جميع الحلول المستدامة للنازحين وقرارات اتخذت بخصوص العودة الطوعية. وانه خلال العام 2024 وفرت المفوضية لـ 37 ألف و500 نازح ومتضرر عراقي خدمات استشارات وتمثيل قانوني ومساعدتهم بتجاوز عقبات إدارية وقانونية في الحصول على وثائق هويات مدنية، ودعم أكثر من 41 ألف نازح في الحصول على وثائق مدنية.

واضاف التقرير: وفقا لبيانات كانون الأول 2024 فإن 85% من جميع اللاجئين في العراق يقيمون في إقليم كوردستان، غالبيتهم يتواجدون في محافظة أربيل وتشكل نسبتهم 53.3% تليها محافظة دهوك بنسبة 32.1% من اللاجئين ثم السليمانية وتشكل نسبتهم 14.6%. اما الاعداد المتبقية من اللاجئين ونسبتهم 15% فيقيمون في محافظات وسط وجنوبي العراق وبالأخص في محافظة بغداد بنسبة 60% تليها محافظتي كركوك ونينوى.

واظهرت المفوضية الدولية، أن 27% من اللاجئين يقيمون في 9 مخيمات للاجئين في إقليم كوردستان بواقع مخيم واحد في السليمانية و4 مخيمات في دهوك و4 أخرى في أربيل. في حين تقيم النسبة العظمى منهم والبالغة 73% في مناطق سكنية ضمن الاحياء السكنية العراقية المضيفة لهم.

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