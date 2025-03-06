موقع “ذا كريدل” يكشف عن خطوات مصيرية للعراق لتوفير الكهرباء في صيف 2025

كشف موقع “ذا كريدل” الإنجليزي أن العراق يواجه ستة خطوات مصيرية لحل أزمة الكهرباء في صيف هذا العام. حيث يعاني العراق من ضعف في إنتاج الكهرباء بسبب اعتماده الطويل على الغاز والكهرباء الإيراني، مما أدى إلى إهمال الإنتاج المحلي وتعرضه لإهدار كميات كبيرة من الغاز المصاحب للنفط.

وأشار التقرير الذي ترجمته كوردستان24، إلى التحديات التي يواجهها العراق لاستيراد الغاز الإيراني، حيث رفعت بغداد حجم استيراد الكهرباء من إيران إلى 400 ميغاواط في تموز/يوليو 2022، وفي آذار/مارس 2024، تم توقيع اتفاقية مع إيران لشراء 50 مليون متر مكعب من الغاز يومياً لمدة خمس سنوات، بقيمة 6 مليارات دولار سنوياً.

وأضاف التقرير أن التحدي الثاني يكمن في سياسة الضغط القصوى التي تتبناها الإدارة الأمريكية الجديدة ضد إيران، والتي تؤثر على صادرات الغاز الإيراني إلى العراق.

وفيما يتعلق بخطط العراق لحل أزمة الكهرباء، فإن الحكومة تتجه إلى استيراد 20 مليون متر مكعب يومياً من الغاز من تركمانستان. كما تشمل الخطط زيادة الإنتاج من خلال إنشاء محطة لاستقبال الغاز في ميناء الفاو، وربط شبكة الكهرباء مع تركيا لتوفير الكهرباء لمحافظات نينوى وصلاح الدين وكركوك. وتستهدف العراق أيضًا ربط شبكة كهرباء جنوب البلاد مع دول مجلس التعاون الخليجي.

كما تهدف الحكومة إلى تقليص نسبة حرق الغاز إلى 20% في عام 2025، بالإضافة إلى إنشاء محطات بخارية وغازية لإنتاج الكهرباء.

تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية