بقاذفات “بي-52” في الشرق الأوسط.. واشنطن توجه رسالة تحذير لطهران

أكد موقع “المونيتور”، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة أرسلت رسالة تحذيرية لإيران من خلال نشر قاذفتين استراتيجيتين من طراز “بي-52” تابعتين لسلاح الجو الأمريكي، فوق الشرق الأوسط، هذا الأسبوع.

وتأتي هذه الخطوة من جانب وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون” في إطار سعي إدارة الرئيس ترامب لإجبار قادة إيران على التفاوض في محاولة لوقف تخصيب اليورانيوم في طهران، بحسب الموقع.

وكانت طلعة القاذفة “بي-52” هي الثالثة خلال 3 أسابيع فقط، وتأتي في الوقت الذي عادت فيه حاملة الطائرات “يو إس إس ترومان” إلى البحر الأحمر بعد فترة توقف قصيرة في البحر الأبيض المتوسط.

وتعمل الولايات المتحدة على تعزيز قدراتها الضاربة الاستراتيجية في المنطقة في استعراض للقوة، وقد رافقت الطائرات الحربية الإسرائيلية آخر مهمة لقاذفة “بي-52″، في رسالة غير مباشرة إلى صناع القرار السياسي الإيراني.

وفي الشهر الماضي، وقع ترامب على مذكرة تعيد فرض حملة “الضغط الأقصى” لعزل إيران اقتصادياً. وقال مراراً وتكراراً إنه يسعى إلى حل دبلوماسي سلمي لزيادة تخصيب اليورانيوم في إيران، لكنه حذر من أن الولايات المتحدة لن تسمح لإيران بالحصول على سلاح نووي.

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