الرئيس بارزاني: سنبذل كل ما في الإمكان لدعم عملية السلام والحل في تركيا

استقبل الزعيم الكوردي مسعود بارزاني ، في منتجع صلاح الدين القريب من أربيل ، اليوم الأربعاء ، القنصل العام الهولندي في أربيل آدريان أيسلستين ، الذي اشاد بدور الرئيس بارزاني في التاريخ السياسي للمنطقة والعراق ، وفي الاستقرار الذي يشهده إقليم كوردستان.

وبالإضافة الى اشارته الى موقع وتأثير إقليم كوردستان ، عبر الدبلوماسي الهولندي عن استعداد بلاده لتطوير علاقاتها مع الإقليم في مختلف المجالات ، خصوصاً مجالات الزراعة والسياحة وحماية البيئة.

من جانبه ، شكر الرئيس بارزاني الشعب والحكومة الهولنديين لمساندتهما شعب كوردستان في الأوقات العسيرة ، كما أشاد بالقوات الهولندية التي وفي اطار قوات التحالف الدولي قدمت الدعم لقوات بيشمركة كوردستان ، مؤكداً على توسيع علاقات الصداقة بين الشعبين الكوردستاني والهولندي.

اللقاء تناول كذلك الأوضاع السياسية في العراق والمنطقة والتغييرات في سوريا والخطوات فيما يتعلق بعملية السلام والحل في تركيا ، حيث جدد الرئيس بارزاني التأكيد على بذل كل ما في الإمكان لدعم هذه العملية .

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