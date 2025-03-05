حزب العمال الكوردستاني على أبواب مؤتمر تاريخي.. التخلي عن السلاح وبداية مرحلة سياسية جديدة

كشفت صحيفة حريت التركية تفاصيل مهمة عن المرحلة القادمة في الصراع الكوردي – التركي، مشيرة إلى أن حزب العمال الكوردستاني يستعد لعقد مؤتمر حاسم في نيسان/أبريل المقبل، يُتوقع أن يكون نقطة تحول جذرية في مساره النضالي.

وفقًا للمعلومات المتداولة، يعتزم الحزب اتخاذ قرارات جريئة تشمل وضع السلاح وحل نفسه، استجابة للنداء الصادر من القائد عبد الله أوجلان بتحويل النضال من المسار العسكري إلى المسار السياسي.

رغم التجارب السابقة التي شهدت إخفاقات في محاولات السلام منذ عام 1993 وحتى 2015، يبدو أن هذه المرة تختلف. تشير المصادر إلى أن الظروف الحالية تدعو للتفاؤل، حيث يسعى الطرفان للوصول إلى حلول سلمية تضمن الحقوق والكرامة للشعب الكوردي في تركيا وشمال كوردستان.

من المتوقع أن يركز المؤتمر على تأكيد إرادة أوجلان في إنهاء الصراع المسلح، رغم أنه لن يتمكن شخصيًا من إدارة المؤتمر. وقد أعلن الحزب استعداده للمضي قدمًا في هذه العملية، متعهدًا بإعلان وقف إطلاق النار وفتح الباب أمام حوار سياسي شامل.

يُعتبر هذا المؤتمر الفرصة الأخيرة – كما يصفها المراقبون – للوصول إلى تسوية سلمية تنهي عقود من الصراع المسلح وتفتح آفاقًا جديدة للتعايش والحقوق المتساوية.

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