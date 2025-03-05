مارس 06, 2025

  • search
Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

الرئيسيه
أخبار عــامة

السوداني يعفي “شقيق زعيم بابليون” من منصبه في الحشد الشعبي

التاريخ:
فى :أخبار عــامة
اترك تعليق
2 مشاهدات

السوداني يعفي “شقيق زعيم بابليون” من منصبه في الحشد الشعبي

أصدر رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، قراراً بإعفاء “أسامة الكلداني” من منصبه كنائب قائد عمليات نينوى للحشد الشعبي، وفق ما أفاد به مصدر أمني اليوم الأربعاء .

وأكد المصدر، لوكالة شفق نيوز، أن السوداني قد أصدر قراراً بإعفاء أسامة الكلداني، شقيق زعيم “كتائب بابليون”، من منصبه كنائب قائد عمليات نينوى للحشد الشعبي، دون ذكر المزيد من التفاصيل.

وكان الكلداني قد ظهر على مواقع التواصل في فيديوهات وهو يتجول بسيارات فارهة في مشاهد أثارت جدلاً على مواقع التواصل الاجتماعي، واستفسارات عن مصدر تلك الثروة.

facebookShare on Facebook
Post Views: 81

تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Copyright © 2021 by Lalish Media Network .   Developed by Ayman qaidi