تضم 20 ألف رفات ويستغرق البحث عام كامل.. نينوى تبدأ فتح مقبرة الخسفة

أعلنت محافظة نينوى، اليوم الأربعاء، الشروع بفتح مقبرة الخسفة الجماعية التي تضم ضحايا عصابات داعش الإرهابية في المحافظة، مشيرة الى ان المقبرة تضم ما بين 15 – 20 ألف رفات من الضحايا.

وقال محافظ نينوى عبد القادر الدخيل في مؤتمر صحفي، إن “الحكومة المحلية في الموصل ستتبنى مشروع فتح مقبرة الخسفة انصافا الى أهالي الضحايا والمفقودين، ليس فقط في الخسفة ولكن في بير علو في تلعفر وكذلك عشرات المقابر الجماعية في سنجار”، مؤكدا ان “عملية البحث والتحري في المقبرة تستغرق سنة كاملة بحسب التقارير”.

وأضاف الدخيل، أن “مقبرة الخسفة تعد أكبر مقبرة جماعية في العراق وربما في العالم، حيث تشير بعض التقارير الى ان مقبرة الخسفة تحتوي على 15 الى 20 ألف مواطن اعدموا من أهالي نينوى على يد عصابات داعش في هذه المنطقة”.

وتابع الدخيل، “سنقدم برنامجا بالتعاون مع مؤسسة الشهداء/ دائرة المقابر الجماعية والمنظمات الدولية وسيتم تخصيص الأموال اللازمة لدعم هذا المشروع”، لافتا الى ان “مؤسسة الشهداء بالتعاون مع جامعة الموصل اعدت مسودة خارطة طريق لكشوفات تشير الى الحاجة الى مبالغ كبيرة جدا”.

تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية