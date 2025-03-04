قيادي في الديمقراطي: بارزاني وطالباني سيحددان شكل الحكومة الجديدة في الإقليم

كشف القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، وفاء محمد كريم، عن زيارة قام بها رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني، بافل طالباني، إلى أربيل قبل يومين، حيث عقد سلسلة من اللقاءات مع رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود البارزاني، لحسم موضوع تشكيل حكومة إقليم كردستان.

وأوضح كريم لوكالة {الفرات نيوز}، أن “الجهود السياسية بين الجانبين بلغت مرحلة متقدمة، مبيناً أن عمل اللجان السياسية المشتركة للطرفين قد انتهى، وأن القياديين بافل طالباني ومسعود البارزاني سيتوليان تحديد شكل الحكومة الجديدة”.

كما أكد أن “آلية توزيع المناصب وتسمية المسؤولين ستكون بيد هذين الشخصيتين البارزتين، بما يضمن التوصل إلى تفاهم نهائي حول هيكلية الحكومة المقبلة في الإقليم”.

يذكر أن المباحثات بين الحزبين الرئيسيين في كردستان تأتي في إطار إنهاء حالة الجمود السياسي التي رافقت عملية تشكيل الحكومة الجديدة، وسط تطلعات لتحقيق توافق يعكس تطلعات المواطنين في الإقليم.

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