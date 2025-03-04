وكيل وزير النفط: احتياطي الغاز في العراق وإقليم كوردستان يكفي لـ 100 عام أخرى

أعلن وكيل وزير النفط العراقي لشؤون الطاقة عزت صابر، أن احتياطي الغاز في العراق وإقليم كوردستان يبلغ 127 تريليون قدم مكعب، وهو ما يكفي لـ 100 عام أخرى، مشيراً الى أن “أفضل” أنواع الغاز موجودة في جمجمال بمحافظة السليمانية.

عزت صابر، تحدث في مقابلة مع شبكة رووداو الإعلامية أجراها معه سنكر عبد الرحمن، عن خطط وزارته لتطوير الغاز والكهرباء.

وأوضح عزت صابر أن إجمالي إنتاج الكهرباء في العراق يعتمد الآن على الغاز بنسبة 45%، بينما كان في السابق 20%، مشيراً إلى أن محادثات الحكومة العراقية مع إقليم كوردستان لشراء الغاز مستمرة.

وأدناه نص المقابلة:

رووداو: في منتدى أربيل، ذكرتم أن العراق لديه 120 تريليون قدم مكعب من احتياطي الغاز، وهو من بين الـ 15 دولة الأكثر ثراءً بالغاز، هل هذا يشمل العراق فقط أم إقليم كوردستان أيضاً؟

عزت صابر: في الواقع، تم احتساب إقليم كوردستان أيضاً. يبلغ الاحتياطي 127 تريليون قدم مكعب. وفقاً للإنتاج اليومي الحالي يمكن للعراق الاستفادة من هذا الغاز لأكثر من 100 عام أخرى. بالطبع، بهذا المعدل من الإنتاج اليومي الحالي، يجب علينا زيادة إنتاجنا بشكل كبير من أجل تحسين محطات الطاقة وزيادة عددها.

رووداو: ما هي أنواع الغاز التي يتم إنتاجها في العراق؟

عزت صابر: يتم إنتاج نوعين من الغاز في العراق، وهما الغاز الجاف والغاز السائل. الغاز الجاف يسمى (الغاز الطبيعي)، و (Dry Gas) يذهب إلى محطات الطاقة، والمصانع، ومصانع الإسمنت، ومصانع البتروكيماويات. أما الغاز السائل، الذي يسمى غاز البترول المسال (LPG)، فيستخدم لتلبية الاحتياجات اليومية للمواطنين في المطابخ، ويمكن استخدامه في السيارات، ومعامل الطابوق، ومزارع الدواجن. هذان النوعان من الغاز موجودان في العراق وفي معظم أنحاء العالم.

رووداو: ما هي أهمية الغاز مقارنة بالنفط؟

عزت صابر: في السنوات القليلة الماضية، ظهرت أهمية الغاز. الغاز أنظف بكثير من النفط ولا يلوث البيئة، وجودته وقدرته على التشغيل أفضل بكثير. الآن، إذا كانت محطة طاقة تعمل بالنفط الأسود أو النفط الخام، يجب إيقافها عدة مرات في السنة للصيانة، ولكن إذا كانت تعمل بالغاز، فإن عمر محطة الطاقة هذه يكون ضعف العمر الافتراضي. الطلب العالمي على الغاز مرتفع الآن وسعره مرتفع في السوق العالمية. لسوء الحظ، في السنوات الـ 20 الماضية، أو على مر الفترات الماضية، كان الغاز منتجاً ثانوياً لبلد مثل العراق. كيف كان ثانوياً؟ لقد حاول العراق دائماً استخراج النفط الخام وإرساله إلى الخارج. مع هذا النفط يخرج الغاز، ويسمى الغاز المصاحب. إذا لم تستثمر في هذا الغاز يجب حرقه حتى يخرج النفط، وبضغط الغاز يخرج النفط. في عامي 2009 و2010، تم منح معظم الحقول النفطية العراقية لشركات كبرى مثل إكسون موبيل، وبي بي البريطانية، وبترو تشاينا. لسوء الحظ، تم منح هذه الحقول الكبيرة لهم لتطويرها وزيادة الإنتاج، ولم يتم ذكر الغاز ولم يُطلب منهم الاستثمار فيه، لذلك حتى الآن يتم حرق الكثير من الغاز في العراق، وتبلغ قيمته مليارات الدولارات. في السنوات الـ 10 الماضية، زادت أهمية الغاز، والعراق يعلم أن تشغيل محطات الطاقة بالغاز أفضل بكثير من تشغيلها بالنفط الأسود والنفط الخام.

رووداو: كم عدد محطات الطاقة التي تعمل بالغاز وكم عددها التي تعمل بالنفط؟

عزت صابر: قبل 10 سنوات، كان 20% من كهرباء العراق يتم إنتاجه بالغاز، والآن 45% من كهرباء العراق يتم إنتاجه بالغاز. أيضاً، لا يتم إصدار تراخيص لأي محطة طاقة في هذه المرحلة إذا لم تستخدم الغاز. فائدة أخرى للغاز هي أنه يلزم 200 مليون قدم مكعب لإنتاج ألف ميغاواط من الكهرباء، وعندما تنتج ألف ميغاواط من الكهرباء، يمكنك إنتاج 500 ميغاواط أخرى من الكهرباء من الحرارة التي تحصل عليها من إنتاج الكهرباء، أي أنه يمكنك زيادة الكهرباء مرة أخرى في نفس العملية. لذلك، فإن محطات الطاقة التي تعمل بالغاز تتمتع بقدرة وكفاءة أفضل وتنتج المزيد من الكهرباء. يزداد استخدام الغاز لمحطات الطاقة يوماً بعد يوم. في السنوات الثلاث الماضية، في عهد حكومة محمد شياع السوداني، استثمرنا في 14% من الغاز الذي كان يحرق في السابق، لأن العراق التزم بألا يحرق أي غاز بحلول عام 2030. لماذا؟ لأنهم يقولون إنكم تستوردون الغاز من إيران، ولكنكم تحرقون غازكم، والسؤال وجيه جداً، إنه مال وتنفقونه لجلب الغاز من الخارج، وما تحرقونه هو أيضاً مال ويذهب منكم. لكن بأمانة، وزارة النفط تفعل الأمرين معاً، فهي تحاول استثمار كل الغاز الموجود لديها، وإذا لم يلبي احتياجاتها، فإنها تستورده في ذلك الوقت.

رووداو: من المتوقع أن تسحب الإدارة الأميركية الجديدة الترخيص الذي منحته للعراق لاستيراد الغاز من إيران. هل العراق مستعد لذلك، وإذا حدث شيء كهذا فما هو البديل لإيران؟ هل يمكنهم الاستفادة من إقليم كوردستان؟

عزت صابر: جرت مناقشات مع إقليم كوردستان في الفترات السابقة لتزويد محطات الطاقة في كركوك بالغاز من حقل كورمور. المفاوضات مستمرة، لكننا لم نتوصل بعد إلى نتيجة نهائية. على أساس أن إقليم كوردستان يقول إن العقد المبرم مع كورمور هو استخدام إنتاج غاز كورمور في إقليم كوردستان. لذلك، طالما أن إقليم كوردستان بحاجة إلى هذا الغاز، يجب على الشركة تزويد إقليم كوردستان به، وإذا لم يكن إقليم كوردستان بحاجة إليه، وقام بتلبية احتياجاته، يحق للشركة بيعه لشخص آخر. المفاوضات مستمرة، لكن النتيجة النهائية لم تظهر بعد. لقد أعددنا أنفسنا، إذا انقطع الغاز الإيراني، لاستيراده من مكان آخر، من قطر، من الجزائر، من أميركا، من دول أخرى، لقد أعددنا أنفسنا. أقرب مكان للعراق هو قطر. أبرمت العديد من الشركات العالمية أيضاً عقوداً طويلة الأجل مع قطر، وأعربت عدة شركات أيضاً عن استعدادها لتزويدنا بالغاز إذا كنا بحاجة إليه. نحن الآن بصدد التحضير. في (ميناء خور الزبير) نحن بصدد التحضير لاستيراد الغاز من قطر إذا لزم الأمر.

رووداو: هل ستكون التكلفة أعلى من إيران؟

عزت صابر: بالتأكيد ستكون التكلفة أعلى من إيران. لسبب بسيط هو أن هذه التقنية تسمى LNGوهي تعني (الغاز الطبيعي المسال). هناك ثلاثة أنواع: غازي وسائل وصلب. يتم تحويل هذه المادة من غازية إلى سائلة لتقليل حجمها 600 مرة لكي تصبح سائلة لتقليل تكلفة النقل. الآن قد يسأل الناس كيف يذهب الغاز من قطر إلى اليابان، ويذهب إلى الصين، هذه التقنية تسمى LNG . يتم تسييل هذا LNG ولكن في بلد مثل إيران، هناك خط أنابيب واحد فقط وتم إنشاؤه، يتم دفع المال لخط الأنابيب هذا مرة واحدة، 24 ساعة في اليوم، 12 شهراً في السنة، يمر هذا الغاز عبر خط الأنابيب هذا، ولا تحتاج إلى دفع تكاليف نقل الغاز. ولكن في كل مرة تنقله بالسفن، تستمر تكلفة النقل، وتتطلب عملية الغاز والتسييل هذه أيضاً المال، وتتطلب المعدات، وتتطلب أشخاصاً للاستمرار فيها. لذلك، بالتأكيد، LNG أغلى من الغاز الجاف.

رووداو: لم يتمكن العراق من توفير الكهرباء على مدار 24 ساعة للناس، هل المشكلة في وزارة الكهرباء التي لا تملك المحطات اللازمة، أم في وزارة النفط التي لا تستطيع توفير الوقود اللازم من النفط والغاز لمحطات الطاقة؟

عزت صابر: بصراحة، المشكلة متعددة الأوجه. يجب تنظيم المستهلك والمستثمر والمشتري والبائع والناس والحكومة. أي شخص يشعر أن ما يستخدمه يتم دفعه بالمال، فإنه يستخدمه بشكل جيد. أي شخص يشعر أن شيئاً ما قريب من المجانية ولا أحد يحاسبه، ولا أحد يأخذ المال منه، فإنه لا يهتم بكيفية استخدامه. يحتاج العراق إلى تنظيم الطلب والاستهلاك بدلاً من زيادة إنتاج الكهرباء. في السليمانية وأربيل تم إجراء تجربة جميلة، تسمى البطاقة الذكية (Smart Card)، على سبيل المثال في مجمع سكني، يجب على الناس الذهاب أولاً ودفع المال ثم يتم تزويدهم بالكهرباء، وإذا لم يدفعوا فلن يحصلوا على الكهرباء. لقد جعل النظام بحيث لا تفرط أبداً في استخدام الكهرباء. الآن، بعض الأحياء في أربيل، أو حي خارج المدن، لديهم كهرباء على مدار 24 ساعة. ليست هناك حاجة لمولد، ومتوسط المبلغ الذي تنفقه الأسرة في الشهر أقل بكثير من المبلغ الذي تأخذه إلى صاحب المولد.

رووداو: ألا يستطيع العراق نقل هذه التجربة إلى المدن؟

عزت صابر: بعض المناطق في بغداد جربت ذلك وكانت ناجحة للغاية مثل أربيل والسليمانية. أنا أعيش في مكان حيث تم جعله هكذا، وقد تم منحه للقطاع الخاص لجمع المال، تأخذ الشركة جزءاً صغيراً لنفسها والباقي للحكومة، كل شهر في الأسبوع الأول يأتي إلى الباب ويقول إذا لم تحضر المال فسوف أقطع الكهرباء دون سابق إنذار. لذلك، يمكن حل مشكلة الكهرباء في العراق عن طريق تنظيمها والبدء بجمع المال، فكل أسرة تشعر أنها شهرية بالمال، تنظم نفسها وتستخدمها بشكل جيد وينخفض الطلب وتزداد ساعات توفير الكهرباء. يتم إدارة قطاع الطاقة في العراق من قبل جزء من وزارة النفط وجزء من وزارة الكهرباء وجزء من الصناعة، ويجب تنظيم هذا. الآن لدينا محطة طاقة في ديالى لديها القدرة على إنتاج ألفي ميغاواط من الكهرباء، وبجانبها يوجد حقل غاز، وقد اكتملت المحطة منذ ثلاث سنوات ولم يتم الاستثمار في الحقل بعد ولن يتم الاستثمار فيه خلال عامين آخرين، أي أن محطة طاقة تكون موجودة لمدة خمس سنوات ولا يمكنك استخدامها. ليس هناك حقل في العراق لم نبرم عقداً للاستثمار في الغاز، لكن العملية تستغرق الكثير من الوقت والمال.

رووداو: في الآونة الأخيرة أبرمتم بعض العقود، جزء منها يقع في المناطق المتنازع عليها، وقد أعربت حكومة إقليم كوردستان عن استياء شديد، هل تمت أي مشاورات مع حكومة إقليم كوردستان بشأن تلك العقود؟

عزت صابر: مرت تلك الحقول بمرحلتين. في مرحلة ما، تسمى (جولة التراخيص الخامسة)، عدة حقول مثل كولابات وخشم أحمر، تلك المناطق قريبة من ديالى وهي مناطق متنازع عليها. في الآونة الأخيرة أيضاً، تم منح حقول النفط هذه لشركة BP، وفي اليومين الماضيين تم توقيع العقد، وقد أبرمت وزارة النفط العراقية اتفاقها المباشر مع الشركات، ولم يشارك إقليم كوردستان في تلك العملية، ولم يتم إجراء أي مشاورات مع إقليم كوردستان بشأن تلك الحقول. قبل قانون النفط والغاز الذي تم إقراره في إقليم كوردستان، قامت الحكومة العراقية بحفر تلك الحقول واستثمرت فيها وأدارت المنطقة وتحملت التكلفة، وكان ذلك على هذا الأساس. آمل أيضاً أن يتم إيجاد حل مناسب نهائي لتلك المناطق المتنازع عليها.

رووداو: ما هو موقع إقليم كوردستان في مجال الغاز؟ ما هو المؤكد وما هو غير المؤكد؟

عزت صابر: لحسن الحظ، يمتلك إقليم كوردستان احتياطياً كبيراً من الغاز. وفقاً للدراسات التي أجريت، لدينا حقل يسمى حقل جمجمال، وليس كورمور. حقل جمجمال هو أكبر حقل غاز في العراق، وهو الأكبر والأكثر نقاءً. هناك نوعان من الغاز، الغاز المصاحب الذي يخرج مع النفط والغاز الحر أو الغاز المستقل الذي يكون البئر عبارة عن غاز فقط. إقليم كوردستان غني بالغاز الحر، الغاز النقي. الغاز الحر الذي يخرج هو 97% من الغاز الخام الذي يخرج، وهو منتج مباشر ولا يحتاج إلى أي شيء، ولكن الغاز الذي يخرج مع النفط هو 82% من إنتاج الغاز و18% كبريت؛ مكثفات وما إلى ذلك. لذلك فإن جودة الغاز الموجود في إقليم كوردستان هي الأفضل وتلك الحقول الموجودة هي الغاز الحر والغاز المستقل، وهناك كمية كبيرة جداً من الغاز في إقليم كوردستان. آمل أن يتم الاستثمار فيه بأفضل طريقة لمصلحة شعب كوردستان والعراق بأكمله. يرى إقليم كوردستان جيداً في هذه المرحلة تحويل ذلك الغاز إلى كهرباء وبيع الكهرباء للعراق، وهذا الدخل أكبر من بيع الغاز للعراق. من الآن وحتى خمس إلى عشر سنوات أخرى، سيتم استخدام كل الغاز المنتج في العراق وإقليم كوردستان للوصول إلى كهرباء على مدار 24 ساعة للناس في العراق وإقليم كوردستان.

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