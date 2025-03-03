الرئيس بارزاني يستقبل وفداً مشتركاً من ثلاثة أحزاب كوردية لمناقشة عملية السلام والقضية الكوردية

استقبل الرئيس مسعود بارزاني، اليوم الاثنين 3 آذار 2025 في صلاح الدين، وفداً مشتركاً من ثلاثة أحزاب كوردية من شمال كوردستان (تركيا)، ضم كلاً من: مصطفى أوزجليك، رئيس الحزب الوطني كوردستان، وبايرام بوزيل، رئيس الحزب الاشتراكي الكوردستاني، ودوزكين كابلان، رئيس حزب الحقوق والحريات، إلى جانب مسعود تك، نائب رئيس الحزب الاشتراكي الكوردستاني، ومحمد شيرين تيمور، ممثل حزب الحقوق والحريات.

وخلال اللقاء، جرى بحث عملية السلام في تركيا وتأثيراتها على القضية الكوردية في المنطقة، حيث أكد الجانبان على أهمية دعم مسار السلام وإيجاد حلول مستدامة.

كما تناولت المباحثات آخر المستجدات السياسية والأمنية، لا سيما في سوريا، حيث قدم الرئيس بارزاني رؤيته حول مستقبل الكورد والتحديات والفرص التي تواجههم.

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