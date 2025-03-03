حكومة إقليم كوردستان تُعلن عن تغيير نظام إصدار رخص القيادة

أعلنت المديرية العامة للمرور في إقليم كوردستان العراق، يوم الاثنين 3 مارس 2025، عن تعديل جديد في نظام إصدار رخص القيادة. التغيير يتضمن تطبيق نظام حديث لإصدار الرخص، مع الحفاظ على نفس آلية الامتحان النظري والعملي التي كانت معمولًا بها سابقًا.

التعديلات تشمل:

أي دورة تدريبية لم يتم إدخالها في النظام السابق، ستتبع النظام الجديد عند إصدار رخص القيادة بمختلف أنواعها (أ، ب، ج، د، ت).

يُسمح لحامل رخصة النوع (ب) بقيادة مركبة لا يتجاوز وزنها الإجمالي 3.5 طن، بما في ذلك سيارات البيك أب والمركبات التي يبلغ وزنها طنين، مع تحديد سرعة المعدات الزراعية بما لا يتجاوز 40 كم/ساعة.

فرض دروس نظرية لمدة 21 ساعة، بمعدل 3 ساعات يوميًا لمدة 7 أيام.

يُطلب من المتقدمين اجتياز 12 ساعة من التدريب العملي على القيادة مع مدرب معتمد، بالإضافة إلى اجتياز الاختبارات النظرية في إدارة المرور.

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